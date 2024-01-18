Thursday, 18 January 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم بـمسيرة يسبب حريقا بسفينة قبالة سواحل اليمن

1/18/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دبي - أ ف ب: تعرضت سفينة لهجوم بمسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، على ما أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون في المنطقة.
وقالت "وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية" (يو كاي إم تي أو) إن الهجوم تسبب "بحريق على متن السفينة تم إخماده" مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي.

MENAFN18012024000130011022ID1107737018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث