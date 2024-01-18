هجوم بـمسيرة يسبب حريقا بسفينة قبالة سواحل اليمن
التاريخ
1/18/2024 4:36:25 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دبي - أ ف ب: تعرضت سفينة لهجوم بمسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، على ما أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، في سياق الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون اليمنيون في المنطقة.
وقالت "وكالة عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية" (يو كاي إم تي أو) إن الهجوم تسبب "بحريق على متن السفينة تم إخماده" مؤكدة أن الطاقم والسفينة بأمان وتتجه إلى المرفأ التالي.
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