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حدث في الآستانة مختارات من القصة التركية الحديثة

1/18/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان، ترجمة لمختارات من القصّة التُّركيَّة الحديثة بعنوان: "حَدَثَ في الآسِتانة"، من اختيار وترجمة وتقديم الأديب والروائي أُسَيْد الحوتري.
وقال الحوتري في سياق تقديمه لهذه المجموعة المتنوعة على صعيد الشكل والمضون والبناءات الفنية: إنّ هذه الباقة القصصيّة المُختارة ستأخذ القارئ العربيّ في رحلة إلى أجواء عثمانيّة تركيّة فريدة لم يختبرها من قبل، مؤكدا أن هذه القصص تقدم التّسامح وتقبّل الآخر كما في قصة "بون بون" وقصّة "الإسكافيُّ" وقصة "التمثيل الصَّامت" وقصّة "الجمل" وقصّة "تأثير الحزام".
ويضيف الحوتري بجانب أجواء التَّسامح والتَّعايش هذه، يعيش القارئ مع هذه المُختارات القصصيّة أجواءً أخرى. فكلّ قصّة من القصص المذكورة سابقًا تُسلّط الضَّوء على موضوعات اجتماعيّة متعدّدة: كالغربة، وبراءة الأطفال وذكائهم، والتّشوُّه الخَلقيّ والدَّمامة، والتّغيير، والهَوس، وغيرها من ثيمات متنوّعة.
كما تناولت بعض القصص مسائل فلسفيّة أيضًا، كما هو الحال في قصّة "ما أجمل الحياة" الّتي طرحت نظرة فلسفيّة جليّة حول مواطن الجمال في الحياة، وعن الكيفيّة الّتي يتوجب اتّباعها في تذوّق هذا الجمال بغية الشّعور بالسّعادة.
وأخيرًا تُختَتَمُ هذه المُختارات بقصّتين تصوّران تحوُّلين سياسيَّين خاصّين حدثا في تلك الفترة الزَّمنيّة الحرجة. حيث صوَّرت قصّة "الرّبيع" برمزيتها حزن الرَّاوي الشّديد على ما آلتْ إليه أحوال البلاد والعباد من خراب وتحوُّل وتبدّل مؤلم بعد ربيع عثمانيّ كان مُنتظرًا، ربيع وَعَدتْ به جمعيّة الاتّحاد والتّرقّي والّتي كان شعارها: العدالة، الأخوَّة، الحرّيّة، المساواة؛ فيما تصور قصّة "الحبّ الأعمى" حال الجمهوريّة التُّركيّة الّتي أعلنها مصطفى كمال على ما تبقَّى من أراضي الدّولة العثمانيّة المحتلَّة. وتنتقد القصّة الاغتراب الّذي عانت منه هذه الجمهوريّة والّتي قام مؤسّسها بعدَّة تغييرات جذريّة غير مسبوقة قرَّبتها من الغرب وأبعدتها عن عادات وتقاليد وقيم الشّعب التُّركيّ الّتي حملها ودافع عنها لمئات السنين.
إنّ هذه المُختارات القصصيّة أشبه ما تكون بمعرض للوحات شارك فيه نُخبة من فنّانين صوّروا بفرشهم جوانب متنوّعة من الحياة في فترة مفصليّة من التّاريخ العثمانيّ التُّركيّ، متوزعة على ثلاثة فصول هي: الفصل الأوّل، وتحت عنوان الربيع، واشتملت على القصص: "بون بون" للكاتب أحمد راسم، وهو كاتب، وصحفيّ، ومؤرخ، ومترجم، وباحث، ونائب في البرلمان التّركيّ. ولد في الدّولة العثمانيّة، إسطنبول (1864)، وتوفّي في (21 أيلول/سبتمبر 1932) في الجمهوريّة التُّركيّة، وله الكثير من الأعمال الأدبيّة على صعيد القصة والرواية وأدب السير.
وقصة "الإسكافيّ" للكاتب رفيق خالد كراي، وهو مدرّس، وصحفي، وسياسيّ، وكاتب تركيّ، ولد بالدّولة العثمانيّة، عُرف بتقنياته القويّة في السَّرد، وبلغته البسيطة والسّلسة، له العديد من الأعمال الإبداعية المختلفة. وقصة "تأثير الحزام" للكاتب عمر سيف الدين، وهو معلّم، عسكريّ، وكاتب تركيّ. ولد في الدّولة العثمانيّة، ويعتبر مؤسّس القصّة القصيرة التُّركيّة، وأهم روادها. عرف ببساطة لغته السَّرديّة، وقد كتب عشرات القصص، إضافة إلى العديد من الأعمال الإبداعية المختلفة.
إلى ذلك، قصة "التَّمثيل الصَّامت" للكاتب سامي باشازاده سيزائي، وهو سياسيّ، ودبلوماسيّ، وقاص، وروائيّ تركيّ. ولد في الدّولة العثمانيّة، إسطنبول، وهو صاحب أوّل رواية تركيّة واقعيّة والّتي تحمل اسم (المغامرة)، وهي روايته الوحيدة، وقد لاقت شهرة واسعة. وله مؤلفات في النقد والمذكرات. وقصة "الجمل" للكاتب التركي عمر سيف الدين. وقصة "ما أجمل الحياة" للكاتب ممدوح شوكت أساندال، وهو كاتب، ودبلوماسيّ، وسياسيّ تركيّ، ولد في الدّولة العثمانيّة، عمل في التَّدريس. كان عضوًا في الاتّحاد والتّرقّي، نشر أوّل قصصه في صحيفة (مسلك) الأسبوعيّة. كان مغرمًا بالرَّسم. امتاز بالبساطة في معالجة موضوعاته الّتي تدور حول حياة أناس عاديّين. له العديد من الأعمال الإبداعية المتنوعة في القصة والرواية والمذكرات.
واشتمل الفصل الثاني "الخريف" على مجموعة من القصص هي: "الخبز أوَّلاً" للكاتب أورخان كمال، واسمه محمَّد رشيد أُغوتتشو، ‏وهو روائيّ وكاتب سيناريو ولاعب كرة قدم تركيّ، ولد في الدّولة العثمانيّة، ويُذكر اسمه بين كبار أساتذة الأدب التُّركيّ. له العديد من الأعمال في أجناس أدبيّة مختلفة مثل الرّواية والقصّة والمسرحيّة والقصيدة، إلا أنّه تفوَّق في الرّواية.
كما جاءت قصة "منديل الحرير" للكاتب سعيد فائق عباسييانق وهو شاعر وقاص وروائيّ تركيّ. ولد في الدّولة العثمانيّة، اشتغل بالأدب. جذبت أعماله اهتمامًا كبيرًا عند كبار النقاد. ومن أشهر قصصه "السّماور".
واشتمل الفصل الثالث "الشتاء" على قصص: "الرّبيع" للكاتب أحمد حكمت مفتو أوغلو، معلّم، وأديب وشاعر، وسياسيّ تركيّ ولد في الدّولة العثمانيّة، عُرف بكونه كاتبًا قوميًّا تركيًّا. وقصة "الحُبّ الأعمى" للكاتب أحمد نجدت صانتشار، معلّم، ومفكّر وكاتب تركيّ، ولد في الدّولة العثمانيّة، نُشرت له مقالات عديدة في المجلّات القوميّة. وتغنّى بالهوية القومية التركية.
من الجدير ذكره أن الكاتب أسيد الحوتري روائي وقاص أردني، يحمل دبلوما في اللغة التركية، وشهادة بكالوريوس في اللغة والأدب الفرنسي، وشهادة ماجستير في الأدب الإنجليزي.

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