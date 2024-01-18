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ندوة بعنوان الماركسية والمسألة اليهودية في مركز تعلم واعلم للأبحاث

1/18/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات بالتعاون مع جمعية النقاد الأردنيين ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية"، القاها د. زهير توفيق، وادارها د. أحمد ماضي.
وقال توفيق: هذه قضية شائكة وخلافية على جميع المستويات، في أبعادها وتناقضاتها. واختصاراً للوقت ومعايير المحاضرة أقول إن القرن الثامن عشر عصر التنوير شكل نقطة استدلال لفك أسرار العلاقة بين الماركسية واليهود، قبل ظهور الحركة الصهيونية وبعدها، فقد انتشرت قيم التنوير بين اليهود، وصاغ يهود وسط أوروبا تحديداً مفهومهم للتنوير (الهسكلاه) بتجديد الأدب العبري وتبني قيم العقل والحرية والاندماج، والتخلي عن الخصوصية والغيتو وترك لغة الييدش والكتابة باللغات الوطنية للدول التي تعيش فيها تلك الجاليات مثل ألمانيا، إضافة لقيم التنوير الفلسفية كالنظرة المادية للكون وإمكانية إصلاح الإنسان والتخلي عن فكرة الخلاص والمخلص والبحث عن السعادة الأرضية والتحرر من سلطة الحاخامات والقهال، وعلمنة الحياة الاجتماعية وتحرير النساء اليهوديات المحكومات بالشريعة. وكان (مندلسون) أهم شخصية فكرية وفلسفية يهودية عمل ونظّر للتنوير والاندماج وعاصر الفيلسوف العظيم (كانت) منظر التنوير في ألمانيا والغرب.
لم يكن يهود أوروبا الغربية معنيين بالتنوير وقيمه، فقد حققت قوانين المواطنة والاندماج في أوروبا الغربية ما يطالب به يهود أوروبا الوسطى، وما حلم به يهود أوروبا الشرقية وخاصة يهود روسيا القيصرية التي كانت حينذاك تحويًا أكبر تجمع لليهود في العالم (6 مليون يهودي)، وتكمن أهمية التنوير اليهودي الهسكالاه بأنها فتحت نافذة لحل المسألة اليهودية برؤية اشتراكية قوامها اندماج اليهود في الدولة الحديثة بشرط استعداد تلك الدولة للعلمنة والديمقراطية والمواطنة. فشل التنوير واندماج اليهود في روسيا، فروسيا في القرن التاسع عشر بلد متأخر بالنسبة لأوروبا الغربية، ولا يوجد ما يغري اليهودي بالاندماج في مجتمع فلاحي أوتوقراطي إقطاعي، والسبب الثاني اتهام اليهود بالضلوع في اغتيال القيصر مما فتح الباب للمذابح الكبرى "البوغروم" لليهود بعد 1881. ووقف اليهود على مفترق طرق بين الحل الصهيوني بالانعزال بوطن قومي خاص في فلسطين، أو الانخراط في الحركة الثورية الروسية لتغيير روسيا نفسها.
نستخلص رأي ماركس في الموضوع من رده على (برونو باور) في كراسته الصادرة سنة 1843 "حول المسألة اليهودية"، فالواقع المادي التاريخي هو المؤهل لتفسير حالة اليهودي ودينه وجوهره وليس العكس؛ وهو بعزلته واستمراره "بيهوديته" نتاج التاريخ، وليس رغم التاريخ، وتنتهي المسألة اليهودية عندما نتلخص من يهودية النظام الرأسمالي البرجوازي الاستغلالي نظام الجشع والربا والمال.
فتح التنوير الطريق لليهود لحل المسألة اليهودية والتحرر الذاتي في الغرب، على اعتبار أن المشكلة مشكلة (الأشكناز) بامتياز، وليس للمزراحيم أو السفارديم (اليهود الشرقيين) علاقة بالموضوع؛ فقد عاشوا بأمان واستقرار في رحاب الحضارة العربية والدولة العثمانية، وكان الحل الاشتراكي مفتاح الحل باندماج اليهود كمواطنين، وتوحيد نضالهم مع العمال الروس جنباً إلى جنب، فتأسس البوند حزب العمال اليهودي في روسيا وبولونيا ولتوانيا 1897 كردة فعل على المؤتمر الصهيوني العام الأول 1897الذي عقد قبله بشهرين، واندمج بحزب لينين " الحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تأسس سنة 1898 والذي تحول بعد ثورة أكتوبر 1917 الى الحزب الشيوعي ثم بدأت الانحرافات والصهينة في الحزب فطرح الحزب موضوع القومية اليهودية وخصوصية وضع اليهود في روسيا؛ فرفض (لينين) قومية اليهود وشهدت تلك الفترة سجالات عنيفة بين لينين وكاوتسكي في ألمانيا من جهة، واليهود وزعماء البوند من جهة أخرى، فشرط القومية والأمة توفر الأرض واللغة المشتركتين، وهذا لا يتوفر لليهود، فغضب البوند وانشقوا عن الحزب في المؤتمر الثاني 1903، ثم عادوا وانضموا للحزب 1906، وسببوا صداعا مزمنا للبلاشفة حتى عقدوا ( البلاشفة ) مؤتمر براغ عام 1913 وطردوهم من الحزب ، وبعد ثورة أكتوبر 1919 تم تصفيتهم، فمنهم من تصهين وهاجر إلى فلسطين، ومنهم من انضم للبلاشفة، ووقف ستالين نفس الموقف النظري الذي وقفه لينين؛ فاليهود لا يشكلون قومية لنقص الأرض واللغة والسوق المشتركة والتركيبة الثقافية النفسية الواحدة.
في فلسطين بعد فشل الثورة الروسية الأولى 1905 ويأس اليهود من تلبية لينين لمطالبهم هاجرت أعداد كبيرة من البوند إلى فلسطين لإقامة وطن قومي اشتراكي لليهود والعرب، لكن الصهاينة اليمينيين والاشتراكيين رفضوا هذا الطرح "الأممي" الذي يحل الطبقة مكان الشعب فحصل الصدام بين الطرفين، والنتيجة اكتشافهم (البوند) لذاتهم مستعمرين مستوطنين يساعدون الحل الصهيوني بطريقة غير مباشرة، فحزموا أمرهم وعاد أغلبهم إلى روسيا، والبقية التي رفضت الاعتراف بالواقع ورفضت العودة فقد تصهينت وركّبت الصهيونية على الاشتراكية حتى تماهت مع الصهيونية في المنطلقات الكبرى. وفي الاتحاد السوفياتي بدأ الانحراف لمصلحة الصهيونية حين راهن ستالين على اليهود بحكم طبيعة المهاجرين، وأغلبهم من أوروبا الشرقية وروسيا بشكل خاص، وانتشار الاشتراكية بينهم، ونجاح تجربة الكيبوتس الذي ينسخ التجربة السوفييتىة في الزراعة (السوفوخوز والكلخوز) على إنشاء دولة اشتراكية ثورية في محيط الرجعية العربية المتحالفة مع الاستعمار القديم في المنطقة أعداء روسيا في العالم فرنسا وبريطانيا، فصادق على حق اليهود بإقامة دولة يهودية في فلسطين تخلصهم من عذابات العصر، فأمدّهم هو والدول الاشتراكية بالسلاح والرجال وانحاز لقرار التقسيم، وكان أول دولة تعترف اعترافا قانونيا بقيام ((دولة اسرائيل)) وأصبح الحزب الشيوعي الفلسطيني انسجاماً مع الوضع الجديد الحزب الشيوعي في أرض إسرائيل. وبدأ الحزب مرحلة جديدة من الانحراف وهذا موضع يحتاج لدراسة خاصة منفصلة.

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