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ندوة حول إشكالية المقدس عند محمد أركون في الجمعية الفلسفية

1/18/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي قال أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد طوالبة: إن الفكر العربي المعاصر شهد تحولات عديدة فرضتها تيارات فكرية فلسفية غربية، وأثرت في تكوينه وتحديد اتجاهاته، فضلا عن التحديات التي بات لزاماً عليه أن يتعامل معها.

ورأى طوالبة في الندوة التي أقيمت أول من أمس في الجمعية الفلسفية، بعنوان "إشكالية المقدس عند محمد أركون"، وادارها رئيس الجمعية الفلسفية الأردنية الدكتور محمد الشياب، ان هذه التحديات ترجع إلى عوامل داخلية وخارجية، تتصل بالتخلف الثقافي والفكري والعلمي، وبالفشل الذي منية به الدلة الوطنية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف المحاضر من أبرز العوامل خارجية هو الحداثة ومشتقاتها، كالديمقراطية، والعلمانية، والتحديث والتقدم العلمي، وحقوق الإنسان. ولم تغب عن هذه العناصر المجالات النظرية المحمومة غالبا بتلك الإشكالية التي أصبحت شكلا من أشكال العصاب الجماعي، وهي إشكالية "التراث والحداثة ومتعلقاتهما (كالأصالة والمعاصرة، والتجديد والنهضة، والتقدم)"، وما إلى ذلك من متعلقات تثير المشكلات النظرية وغير النظرية.

وتابع طوالبة من هنا برز العديد من المفكرين العرب المعاصرين الذين قدموا إسهامات عديدة في مجال السجال حول التراث والحداثة، منهم: "حسن حنفي، محمد أركون، محمد عابد الجابري، طيب تيزيني، فهمي جدعان، عبد الله العروي وغيرهم"، وجاء خطاب هؤلاء كنوع من المساءلة النقدية والفلسفية للتراث العربي الإسلمي من زاوية علاقته مع الحداثة ومتطلباتها الحياتية الراهنة. كما أنه يأتي متأثرا بالأسئلة العديدة المتصلة بقضايا النهضة والتجديد والتقدم.

وقال المحاضر إن الفكر العربي المنفتح على الفكر العالمي والحداثة وجد نفسه أمام تحديات تحتم عليه مواجهتها ومحاولة الإجابة عن الأسئلة الخاصة بحاضر الإنسان العربي ومستقبله عموما، مبينا ان السؤال الذي ظل يدور في هذه الجهود الفكرية عند القول الآتي: "كيف للمسلمين اليوم أن يجابهوا تحديات الحداثة والعولمة؟"، وكيف لهم أن يحافظوا على أصالة وصلابة بديهياتهم الدينية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأفكار وصراع القيم؟.

ثم قدم طوالبة تعريف المقدس في الثقافة العربية، قائلا إن تعريف المقدس واضح وصريح عكس ما هو في الثقافة الغربية فهو يعرف على أنه كل ما هو دنيوي وما هو غير دنيوي، لافتا إلى أن معنى المقدس في المفهوم العربي والإسلامي لا يخرج عن الطاهر والمبارك، أي أنه يمثل ما هو إيجابي فقط. فالخط المميز للفكر الديني هو تقسيم العالم إلى مجالين يضم أحدهما كل ما هو مقدس، ويضم الآخر كل ما هو دنيوي.

وأشار المحاضر إلى أن المفكر محمد أركون، يرى إن هناك نوعين من الجهل، النوع الأول هو الذي سماه ب "الجهل المقدس"، كما جاء في كتاب المفكر الفرنسي "أوليفييه أوا"، الذي يتكون من فعل التقليد الاجتماعي، ويعني مجمل العقائد التي يتصدى لها الفاعلون الاجتماعيون، مفكرون، مثقفون، فنانون، إلى الحد الذي تصبح معه تراثاً مقدساً متعالياً، لا ينبغي تجاوزه، ولا التفكير خارجه، ما يؤدي إلى حالة من الدوغما القاتلة للوعي، المعطلة لملكة النقد، ونتيجتها الجمود الحضاري، أي كيف نقدس الجهل؟ وأن المجتمع هو الذي أدى بالفاعلين الاجتماعيين إلى تقديس الجهل.

أما الجهل الثاني بحسب اركون، كما يقل الطوالبة فهو "الجهل المنظم والمُرسَّم والمؤطر بقوانين، ويترجمه النظام التربوي وبرامج التدريس، التي لا تفتح حقول المعرفة التي نتعلم منها تعدد الآراء وتنوع الأفكار وتبقي العقل داخل سياج دوغمائي"، مبينا أن أركون دعا إلى الاشتغال على هذين المفهومين، لأنهما مفتاح لفهم عديده منها العنصرية وغيرها من المفاهيم.

وأرى المحاضر أن هذا الموضوع بقي من أهم الموضوعات التي اعتبرها أركون من اللامفكّر فيه، وكان من الضروري في رأيه إعادة هذا المفهوم إلى الواقع التاريخي، أي: إزاحة القداسة والتعالي عنه، وقد تناوله إنثروبولوجياً من خلال العنف والطقوس والقربان والأسطورة، ومن خلال التصورات الخاصة بالكلام الشفوي والكتابي، وبين العقل والرمز والصورة (الأيقونية) والضمير. من هنا يأتي تفسيرنا لاهتمام أركون بهذه المفاهيم.

وخلص طوالبة إلى أن أهمية البعد الإنثروبولوجي، والمثلث الإنثروبولوجي وهو "العنف والتقديس والحقيقة، والمثلث التأويلي: الزمن، والتقصص، والمعنى النهائي الأخير (الحقيقة المطلقة)"، لافتا إلى أن أركون يؤكد على أن منهجيات أنثروبولوجيا الأديان، وفقه اللغة، والحفريات المعرفية، والتفكيك، تهدف إلى استخلاص المعنى الذي يعتقد أنه أقرب إلى الدقة. بالإضافة إلى المنهج التاريخي الحاضر دوما في مشروعه التأويلي، وهو لا يعني التاريخية الوصفية التي تسقط كل ما هو ليس عياني بوصفه غير قابل للبحث وإنما التاريخية الرديكالية للعقل البشري نفسه، أي العقل الذي لا يمكن فصله عن أسسه الاجتماعية والتاريخية، أو عن جذوره[email protected]

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