هاتف غالاكسي الجديد يترجم المكالمات ويدعم الذكاء الاصطناعي



والأربعاء، كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي "غالاكسي إس 24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأميركية أبل.



وتفوقت أبل على سامسونغ في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.



وردا على ذلك، تقدم سامسونغ العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "غالاكسي إس 24" ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.



وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو "أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق".



معززة بالذكاء الاصطناعي.. تسريبات بشأن هواتف "غالاكسي" المنتظرة

ينتظر عشاق التكنولوجيا إطلاق شركة سامسونغ الكورية لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة "غالاكسي إس" في حفلها السنوي الذي يقام، الأربعاء، بالولايات المتحدة.



وهذه الميزة متاحة على الجهاز بـ13 لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ.



كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل.



وتشمل الميزات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التلخيص، وترجمة التسجيلات الصوتية، و"التحرير التوليدي" للصور ليتيح ملء خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة.



خصوصية وأمان



يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.



وتروج شركات مثل "كوالكوم" و"سامسونغ"، للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة، باعتباره أكثر أمانا للمعلومات الشخصية؛ لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.



الهاتف الجديد يتيح إمكانية الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية

وتقول شركة "كاناليس" للبيانات، إن 5 بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.



ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأميركية. وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.



وستباع سلسلة "غالاكسي إس 24" بدءا من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "غالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية من 799 دولارا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من 999 و"إس24 ألترا" من 1299.



وحافظت سامسونغ على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.