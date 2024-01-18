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الريحاني والدقس وأبو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن

1/18/2024 4:35:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت منظمة التحالف الدولي من أجل التنمية المستدامة UNASDG عن انشاء مكتب اقليمي لها في الاردن، ليكون رديفاً لها في منطقة الشرق الاوسط لتقديم الخدمات ومتابعة خطط وبرنامج المنظمة للعام 2030 .

واشارت المنظمة في بيان لها بان الاتفاقية بإقامة المكتب الاقليمي في المملكة الاردنية الهاشمية تأتي ضمن خطط الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المتصلة في قطاعات متعددة وحيوية ، ومرتبطة في مجالات الصحة والطاقة والمياه والمناخ والمحيطات والتوسّع الحضري والنقل والعلوم والتكنولوجيا.

ووقع الاردنيون ديفيد الريحاني ونجود الدقس ورعد أبو تايه اتفاقيات انشاء المكتب الاقليمي في المملكة الاردنية الهاشمية، بحضور رئيس مجلس UNASDG الدبلوماسي السناتور الدكتور روبن إيجولف حيث سيباشر المكتب أعماله مطلع شهر شباط فبراير المقبل.

وبحسب البيان تولى المهندس ديفيد الريحاني منصب مدير تنفيذي للمكتب الاقليمي، ونجود الدقس منصب مساعد المدير التنفيذي ومديرية العلاقات الدولية والناطق الرسمي باسم الUNASDG) (بالأردن ورعد ابو تايه منصب المستشار للشؤون الرسمية وتطوير المشاريع.

واكدوا في تصريحات صحفية على دور مكتب الاردن، بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة على أرض الواقع اضافة الى بناء القدرات للتخطيط المتكامل وتصميم السياسات مع اصحاب القرار والجهات الحكومية والرسمية والاهلية في المجالات والقطاعات المتعددة .

وسيقوم المجلس التنفيذي للتحالف ورئيس المجلس الدبلوماسي على راس وفد رسمي لزيارة الاردن للاطلاع على خطط وبرامج المكتب الرامية الى تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والحكومية .

واشاد السيناتور روبن بالدور الذي يقوم به جلاله الملك عبدالله الثاني في دعم برامج التنمية المستدامة ، وحرصه المستمر على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمعات والمناطق النائية.

وتمنى روبن النجاح والتوفيق لفريق العمل في المكتب الاقليمي في الاردن للعمل بحماس وكفاءة كبيرة تقديم خدمات فعالة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال الخبراء التي يتمتع بها القائمون على ادارة المكتب .

يشار إلى ان منظمة التحالف من أجل أهداف التنمية المستدامة UNASDG احدى مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وتهدف الى تسهيل التعاون الدولي من أجل مصلحة الإنسانية، وتعزيزها وتمكينها من خلال البنية التحتية.

ويعتمد نشاط المنظمة على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حددتها الأمم المتحدة لتحسين الحياة في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030.

MENAFN18012024000072011014ID1107737010

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