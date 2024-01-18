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باكستان تقصف مواقع داخل إيران ردا على هجمات

1/18/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية اليوم الخميس تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام آباد داخل إيران، بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.


وقالت الخارجية في بيان "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، في إشارة إلى جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.


ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر باكستانية قولها إن الضربات أصابت 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية.


وذكر بيان الخارجية الباكستانية أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.


في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الهجوم الباكستاني أسفر عن مقتل 3 نساء على الأقل و4 أطفال، جميعهم غير إيرانيين.


وكانت باكستان قد وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد إعلان إيران استهدافها بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.


وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش إن الهجوم "أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".


وأعلنت جماعة "جيش العدل" في السابق مسؤوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران. وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران الجماعة "منظمة إرهابية".-(وكالات)

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