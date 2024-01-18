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إيران: صواريخ من باكستان أصابت قرية حدودية وقتلت 7 على الأقل

1/18/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني، الخميس، إن صواريخ عدة أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في الإقليم.


وأضاف المسؤول أن 3 نساء و4 أطفال على الأقل قتلوا في أحد الانفجارات، موضحا أن القتلى ليسوا إيرانيين.


ونفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني الخميس، بعدما شنّت طهران ضربات ضدّ مواقع في باكستان قالت إسلام آباد إنّها أسفرت عن مقتل طفلين.


وقال المصدر الاستخباري الكبير غير المُخوّل بتقديم معلومات لوسائل الإعلام، "يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران".


وسُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرقي إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.-(وكالات)

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