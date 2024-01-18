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19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

1/18/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي فجر اليوم الخميس لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادرفلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرقي رفح، ما أدى لارتقاء 19 شهيدا على الأقل.
واستشهد مساء أمس الأربعاء، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته استهدف عدة محاور جنوب ووسط وشمال القطاع المحاصر.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24450 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
--(بترا)

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