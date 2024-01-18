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هجوم بطائرة مسيرة يستهدف سفينة في خليج عدن

1/18/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة رويترز إن سفينة هندية بخليج عدن استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، فجر اليوم الخميس، جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف سفينة أميركية في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، في بيان، إنه تم قصف 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنّ "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

بدوره، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن القوات الأميركية شنت ضربات ضد منصات صاروخية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قرابة الساعة الثانية فجرا بتوقيت صنعاء.

واعتبر المسؤول أن القوات الأميركية مارست ما وصفه "بحقها المكتسب في الدفاع عن النفس" بشنها الضربات الأخيرة، وفق تعبيره.

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

استهداف سفينة جديدة

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الأميركي إن طائرة مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أميركية، تعرضت لهجوم من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، بعد ساعات من إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي للجزيرة أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الحالي عن السلاح المستخدم والأضرار أو الإصابات المحتملة.

ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة (جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن.

من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 66 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، مضيفة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيّرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، كما أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا، حسب الهيئة.

على قائمة الإرهاب

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".

وقال سوليفان إن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، وأوضح أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

والأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية ضد مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل وأخرى أميركية تدعم تل أبيب في حربها المستمرة على قطاع غزة.-(الجزيرة)

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