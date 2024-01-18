فتاة تتصدر الحدث في السلفادور بسبب ميسي



أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حماس حضور ميسي في الجولة أظهر في مقطع على منصة "تيك توك" لفتاة حصلت على تذكرة لحضور المباراة المنتظرة بين الفريق الأميركي والمنتخب السلفادوري.



في الفيديو الذي نشرته كاثي راميريز (@kthee04)، انهمرت دموع الفتاة وعبّرت عن امتنانها لعمتها التي هدت لها التذكرة. أفادت الصحيفة أن هذا الرد العاطفي يعكس التأثير الكبير للمباراة على المجتمع المحلي، خاصة بالنسبة للمشجعين الشبان الذين يحبون ميسي.



قبل هذا الفيديو، شاركت كاثي راميريز مقطعًا آخر تظهر فيه وهي تتلقى هدية تتمثل في زي فريق إنتر ميامي يحمل رقم واسم ميسي على ظهره.



من المقرر أن يسافر فريق إنتر ميامي إلى السلفادور لخوض مباراة ودية ضد المنتخب الوطني في ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور في 19 يناير ضمن جولته التحضيرية للموسم الحالي.

وقد زاد وجود ميسي، الذي يُعتبر من قبل الكثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وحامل لقب كأس العالم مع الأرجنتين، من حماس الجماهير، حيث تم الإعلان بالفعل عن بيع جميع تذاكر المباراة.



تعد هذه المباراة الأولى لفريق إنتر ميامي في عام 2024، ويترقبها الجمهور في السلفادور بشغف، نظرًا للفرصة النادرة لمشاهدة فريق متميز مثل إنتر ميامي، بقيادة ميسي، وفقًا للصحيفة.



