الشمالي يكشف لـالغد تفاصيل خطة تخفيض الكلف وانتظام سلال التوريد

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

الشمالي لـ"الغد:



منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية لتخرين البضائع بالصوامع



المخزون الغذائي للمملكة آمن ومريح ولدينا كفاية من مختلف السلع



لا تهاون بحق من يرتكب مخالفات تموينية ويتلاعب بالأسعار





العمل جارٍ على وضع حد أعلى لرسوم الشحن على الحاويات



كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في حديث خاص لـ"الغد" اليوم، تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال الشمالي، إن المخزون الغذائي للمملكة آمن ومريح حاليا، وإن لدينا كفاية من مختلف السلع ونتابع عمل سلاسل التوريد بشكل يومي والتواصل مستمر مع القطاع الخاص بشقية التجاري والصناعي في إطار التشاركية التي نحرص عليها دائما بما يعزز إجراءات المحافظة على المخزون الغذائي ووفرة السلع بشكل مستمر.

وأضاف الشمالي، إلى أن الوزارة تعمل في إطار تخفيض الكلف والحد من ارتفاعها مع القطاع الخاص على خط نقل يتولاه القطاع الخاص من منطقة جبل علي إلى صلالة ومنها للعقبة، مما سيحد من ارتفاع الكلف وعدم انتظام سلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.



وأوضح وزير الصناعة، أن البواخر تتسع لـ 1200 حاوية 20 قدم و600 حاوية 40 قدم وتم أخذ الموافقات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للاصطفاف في ميناء الحاويات وهذا يعزز المخزون واستمرار توريد السلع.



في سياق متصل أكد الشمالي أن العمل جارٍ لوضع حد أعلى لأسعار الحاويات لغايات تخفيض الرسوم الجمركية عليها، فيما تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية وبالكلف للتخزين لتخفيض الكلف في هذه المرحلة وذلك لغايات تعزيز المخزون من السلع الغذائية.





وأضاف الشمالي إلى أنه تم التأكيد وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتوفير السلع وبنفس الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك.



وأشار الشمالي عن وجود تنسيق مع وزارة الزراعة وبطلب من القطاع الخاص، حيث تم تعليق العمل بإجراءات استيراد بعض السلع لغايات تعزيز المخزون وديمومة السلع الأساسية مثل اللحوم لضمان توفير واستمرار توريدها للسوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تتضمن وقف العمل بشرط الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة مع مراعاة متطلبات الحجر الزراعي النباتي، أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بالتحميل والتنزيل للبضائع بما لا يمس صلاحية المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تسهيل وتسرع عملية توريد السلع.



كما أكد الشمالي أن الجهات حكومية المكلفة والمعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ولدينا خطة عمل متكاملة بهذا الشأن،

وقال الشمالي حول التشاركية مع القطاع الخاص، إنه سبق وتجاوزنا معه ظروفا صعبة مثل جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية و الحرب الروسية الأوكرانية وبقيت الإمدادات السلع ووفرتها في الأسواق دون نقص، وتحول الأردن إلى دولة مصدرة لمستلزمات طبية أساسية إبان الجائحة وعملت منظمة سلاسل التوريد بكفاءة عالية.

وتابع، إننا نواجه اليوم كما العديد من البلدان تحديات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ونعمل كل التعامل للحد من أثارها على الاقتصاد الوطني والأسواق وسلاسل التوريد.



وأشار الوزير، إلى دراسة أجرتها الوزارة لأسعار 90 سلعة، من أول أسبوعين من الشهر الجاري مقارنة مع أسعار كانون ثاني من العام الماضي تبين استقرار أسعار 70 سلعة مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان وغيرها، فيما بينت الدراسة ذاتها انخفاضا في أسعار 13 سلعة مثل اللحوم البلدية وبعض أصناف الخضار و ارتفاع أسعار 7 سلع مثل دجاج النتافات وبعض أصناف الخضار.



وأكد الشمالي، أن الوزارة قامت بالإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات وكذلك رصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق الأخرى على كل من يرتكب مخالفات تموينية أو قد يحدث خلال في مجريات السوق.