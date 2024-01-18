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السرطان قد يقرع الباب! تحذير لمحبي البرغر والناغتس

1/18/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة تورنتو، ونشرها موقع
One green planet، أن الغالبية العظمى من اللحوم والبروتينات النباتية تحوي جزيئات بلاستيكية صغيرة، وقد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة والعيوب الخلقية. وتأتي هذه الدراسة في أعقاب دراسة أخرى كشفت عن أن المياه المعبأة تحمل جسيمات نانوية سامة.


البرغر وقطع الدجاج المطحون تحتوي على البلاستيك
تضمنت الدراسة اختبار 16 مصدراً مختلفاً للبروتين، بدءاً من قطع الدجاج وشرائح لحم البقر إلى شرائح السمك والبرغر النباتي.





ومن المثير للصدمة أن 90% من هذه المنتجات المصنعة، مثل أصابع السمك وقطع الدجاج المطحون والتوفو والبرغر النباتي، تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة، مع آثار صحية محتملة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير.


وحتى البدائل النباتية، والتي غالباً ما تعتبر خياراً صحياً، لم تكن معفيَّة من هذا التلوث، ومع ذلك، كانت تحتوي على كمية أقل من البلاستيك.


كيف تؤثر جزيئات البلاستيك على صحتنا؟
ربطت الدراسة الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والخرف ومشاكل الخصوبة.





كما سلطت الدراسة الضوء على أنواع جزيئات البلاستيك الدقيقة التي تم العثور عليها، حيث تم تحديد نصفها تقريباً على أنها ألياف، في حين أن ما يقارب الثلث مخلفات بلاستيكية.


وتؤكد الدكتورة بريتا بايشلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن أزمة التلوث البلاستيكي تؤثر على الجميع، بغض النظر عن الخيارات الغذائية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أشكالها المنتشرة.


كما ارتبط استهلاك البلاستيك الدقيق بالالتهابات وتلف الخلايا والأنسجة وتفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). وبينما يقر الباحثون بأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم النطاق الكامل لهذه المشكلة، فإن المعلومات الموجودة تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان.


وكشفت الأبحاث، التي نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المياه المعبأة تحوي ما يقرب من ربع مليون جزيء بلاستيكي غير مرئي، والتي يمكن أن تتسرب إلى مجرى الدم وتتغلغل داخل الأعضاء البشرية.


كما أدى استهلاك جزيئات البلاستيك غير الخاضعة للرقابة وإنتاج النفايات على مدى عقود إلى تسلل جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى كل نظام بيئي على هذا الكوكب، مع دراسات تظهر وجودها من أعمق مياه المحيطات إلى قمم الجبال، حتى في الأطفال حديثي الولادة عثر على جزيئات بلاستيكية دقيقة. -وكالات

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