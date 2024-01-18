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المرصد العمّالي: نظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين سيخلق ممارسات غير قانونية

1/18/2024 4:35:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المرصد العمّالي الأردني أن إقرار مسودة نظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين لسنة 2023 المطروح حاليا على مجلس الوزراء سيخلق تراجعاً في شروط العمل وسيفتح الباب لممارسات غير قانونية في العديد من القطاعات التي سيجري توظيف العاملين الأردنيين فيها.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أوضح المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هناك اختلالاً في تبعية هؤلاء العاملين القانونية؛ فهم يتبعون قانونياً، وفق النظام، لشركات التزويد التي تُقدم الخدمة، فيما هم يعملون في المؤسسات المستفيدة من الخدمة.
وأشار المرصد، في البيان، إلى أن هذا الاختلال سيُسهم في "استغلال العاملين وسيخلق تبايناً في الحقوق بينهم وبين نظرائهم في نفس الوظيفة والمهام التابعين لتلك المؤسسات المستفيدة من الخدمة"، وبالتالي من الممكن أن "يُحرموا من حقوقهم" المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وخلال رصده لمجالات مشابهة لهذا النوع من الأعمال مثل شركات الأمن والحماية وشركات الخدمات الصحية المساندة، لاحظ المرصد وجود انتهاكات عديدة لحقوق العمّال من حيث تدني أجورهم وحرمانهم من الضمان الاجتماعي وساعات العمل الطويلة وانعدام الأمان الوظيفي.
ونبه إلى أن الحكومة بإقرارها هذا النظام "تُحاول قوننة هذا النوع من الأعمال من دون مراعاة آثاره السلبية التي ستقع على آلاف العمّال الأردنيين".
وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات هي نتاج التعديلات التراجعية الأخيرة التي طرأت على المادة (10) من قانون العمل، وصدر بموجبها هذا النظام إضافة إلى نظام آخر صدر سابقا وهو نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023.
كما يجد أن هذه الإجراءات تعكس توجهات الحكومة باعتماد سياسات تُضعف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتتخلى عما تم إنجازه من مكتسبات في مسار تعزيز بيئة العمل اللائق.
إذ أن العديد من المؤشرات، وبخاصة الرصد الذي يقوم به "المرصد العمالي الأردني"، تُظهر بوضوح أن غالبية العاملين والعاملات بأجر في الأردن يُعانون من ظروف عمل غير لائق، أكان لجهة قلة توافر فرص عمل أساسا أو مستويات الأجور المتدنية أو اتساع أعداد العاملين غير المنظمين (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) أو غياب الأمان والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.
ورأى المرصد أنّ اعتماد خطة خفض النفقات على حساب الحقوق العمّالية، لن ينتج إلّا عمّالا ًفقراء، ما سيزيد نسب الفقر والفجوة الاقتصادية بين فئات العاملين في ذات الوظيفة والمهمة.
وأكد أن هذه المسودة تتعارض مع معايير العمل اللائق المتعارف عليها عالميا، المتمثلة بتوفير أجور كافية تُحقق للعاملين مستوى معيشيا كريماً، وتوفير فرص للتطور الوظيفي إضافة إلى تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملين بشكل مستدام.
كما تخالف المسودة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة وبخاصة الاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المصادق عليها من قبل الأردن، إضافة إلى إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية بالعمل وبخاصة المتعلقة بالقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وطالب المرصد الحكومة بالامتناع عن إقرار النظام إلا بعد إجراء تعديلات عليه تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم في المؤسسات المستفيدة.
كما طالب الجهات الحكومية المعنية، وبخاصة وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات وشركات التزويد وبخاصة عقود العمل المُبرمة بينهم.

MENAFN18012024000072011014ID1107736997

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