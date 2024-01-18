انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 200 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 222 نقطة بعد خسارتها 300 نقطة يوم الثلاثاء الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 94 نقطة ليصل إلى 37266 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 88 نقطة
ليصل إلى 14855 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 26 نقطة ليصل إلى 4739 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 14 ليتراجع إلى 1913 نقطة.
وتحسن سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) قليلا ليصل إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د /اص
18/01/2024 06:41:36
MENAFN18012024000117011021ID1107736992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.