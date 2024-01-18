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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 200 نقطة

1/18/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 222 نقطة بعد خسارتها 300 نقطة يوم الثلاثاء الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 94 نقطة ليصل إلى 37266 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 88 نقطة
ليصل إلى 14855 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 26 نقطة ليصل إلى 4739 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 14 ليتراجع إلى 1913 نقطة.
وتحسن سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) قليلا ليصل إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د /اص
18/01/2024 06:41:36

MENAFN18012024000117011021ID1107736992

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