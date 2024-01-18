مسؤول أممي: النظام الصحي في غزة يتدهور سريعا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 كانون الثاني (بترا)- قال منسق فريق الطوارئ الطبي في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، إن الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا، والنظام الصحي ينهار.

وسلط الضوء على التدهور السريع للنظام الصحي وتزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال.

وأضاف كيسي في تصريح للصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة إنه مكث في غزة خمسة أسابيع، وزار 6 مستشفيات حيث شاهد المرضى ينتظرون ساعات أو أياما لتلقي علاج، فيما المرضى في بعض المناطق ينتظرون الموت، وإن هناك بين 50 إلى 60 ألف شخص أو أكثر ما يزالون ينتظرون الرعاية الصحية في ظل نظام صحي منهار وأعداد هائلة من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن الذين كانوا يأتون إلى المستشفيات كل يوم بحثا عن العلاج والراحة.

وأشار إلى التحديات التي تعيق الوصول إلى المتأثرين من النزاع، مثل القيود المفروضة على تحركات عمال الإغاثة والعراقيل الأمنية، مبينا أن كل حركة في جميع أنحاء قطاع غزة تتطلب التنسيق وتنطوي على مخاطر وتحديات لوجستية.

وتابع "انصب جزء من تركيزي الفردي على تعبئة فرق الطوارئ الطبية بهدف جلب مزيد من الجراحين والأطباء والممرضين إلى المستشفيات لمحاولة إنقاذ الأرواح وتجنب عمليات البتر غير الضرورية، لعلاج العديد من الأطفال الذين رأيتهم مصابين بشظايا مروعة والجروح الناجمة عن الطلقات النارية وإنشاء المستشفيات الميدانية".

ومضى قائلا "إن المستشفى تحول إلى نقطة لإسعاف المصابين بصدمات الرضوح، ويؤوي آلاف النازحين الذين يعيش آلاف منهم في غرف العمليات والممرات وعلى السلالم، فيما يستقبل قسم الطوارئ مئات المرضى يوميا، مع وجود عدد قليل من الأطباء أو ممرضين الذين يقدمون الرعاية لكل هؤلاء المرضى الذين يفترشون الأرض".

وأوضح كيسي أنه عندما زار مستشفى الشفاء ثلاث مرات أمضى فترة 12 يوما لم يتمكن خلالها من توصيل الطعام والأدوية والوقود وأي إمدادات إلى المرفق الصحي في قطاع غزة الذي يضم أكثر من 700 سرير، فيما يرقد الناس في المستشفى الأهلي على المقاعد، "ينتظرون الموت" في مستشفى بلا وقود ولا كهرباء ولا ماء، والقليل جدا من الإمدادات الطبية. ولم يتبق سوى عدد قليل من الموظفين لرعاية المرضى.

ووبين أن مجمع ناصر الطبي لم يتبق فيه سوى 30 بالمئة من الموظفين، فيما "يرقد المرضى في كل مكان في الممرات وعلى الأرض"، وهناك هناك طبيب واحد يعتني بـ 100 مريض".

وبين ان هناك أدلة متكررة على الكارثة الإنسانية في غزة التي تتكشف وتزداد سوءا كل يوم، وانهيار النظام الصحي يوما بعد يوم، مع إغلاق المستشفيات، وفرار العاملين الصحيين، واستمرار تدفق الضحايا، وانعدام القدرة على الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات والإضاءة والحفاظ على تشغيل الآلات".

وقال "إنها كارثة إنسانية مأساوية"، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/01/2024 06:39:45

