ازدياد عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 11 فلسطينيا، من بينهم طفلان، استشهدوا يوم أمس نتيجة عمليتين للاحتلال الإسرائيلي في في محافظتي نابلس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم طولكرم للاجئين، ما أسفر عن استشهاد أربعة، من بينهم طفلان، فيما أصيب سبعة فلسطينيين، من بينهم مسعفان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتعرضت سيارة إسعاف لأضرار جسيمة بسبب الشظايا.

وقال التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت اثنين من المسعفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرفت قوات الاحتلال عدة طرق داخل المخيم، وحاصرت مستشفيات مدينة طولكرم، وأعاقت حركة الطواقم الطبية.

وخلال المداهمة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مركبة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، وأعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت غارة جوية على سيارة بالقرب من مدخل مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين.

وما تزال القوات الإسرائيلية تحتجز أربع جثث، حسب التقرير، فيما احترقت الجثة الخامسة جراء الغارة الجوية، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الموقع وفتحت النار تجاهها.

ومنذ 7 تشرين الأول، استشهد 355 فلسطينيًا، من بينهم 90 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وأصيب 4234 فلسطينيا، من بينهم 643 طفلا بجروح مختلفة.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/01/2024 06:29:36

