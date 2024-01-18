ازدياد عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 11 فلسطينيا، من بينهم طفلان، استشهدوا يوم أمس نتيجة عمليتين للاحتلال الإسرائيلي في في محافظتي نابلس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم طولكرم للاجئين، ما أسفر عن استشهاد أربعة، من بينهم طفلان، فيما أصيب سبعة فلسطينيين، من بينهم مسعفان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتعرضت سيارة إسعاف لأضرار جسيمة بسبب الشظايا.
وقال التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت اثنين من المسعفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرفت قوات الاحتلال عدة طرق داخل المخيم، وحاصرت مستشفيات مدينة طولكرم، وأعاقت حركة الطواقم الطبية.
وخلال المداهمة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مركبة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، وأعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت غارة جوية على سيارة بالقرب من مدخل مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين.
وما تزال القوات الإسرائيلية تحتجز أربع جثث، حسب التقرير، فيما احترقت الجثة الخامسة جراء الغارة الجوية، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الموقع وفتحت النار تجاهها.
ومنذ 7 تشرين الأول، استشهد 355 فلسطينيًا، من بينهم 90 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وأصيب 4234 فلسطينيا، من بينهم 643 طفلا بجروح مختلفة.
-- (بترا)
م د/ف ج
18/01/2024 06:29:36
MENAFN18012024000117011021ID1107736990
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