كلية الطب بجامعة سانت جورج تقدم منحة دراسية على أساس الجدارة للطلاب الدوليين

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 17 يناير 2024: أعلنت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، عن إطلاق منحة أكاديمية على أساس الجدارة حصرية للطلاب الدوليين الطامحين لدراسة الطب. ويأتي إضافة هذه المنحة إلى محفظة الجامعة المتنوعة من المنح بهدف تسليط الضوء على التزام الجامعة تجاه تعزيز التعليم المستدام مالياً وتقدير التميّز الأكاديمي لدى مختلف الطلاب من حول العالم.
وتتاح منحة الاستحقاق الأكاديمي التي أطلقتها جامعة سانت جورج للطلاب الدوليين الوافدين، إلى جانب كل من منحة السلام الدولية ومنحة الباحثين العالميين واللتين سبق للجامعة أن أطلقتهما سابقاً، حيث يحظى الطلاب بفرصة تؤهلهم للحصول على منح متعددة. وتهدف هذه المنحة الأكاديمية، التي يتم تحديدها من خلال الأداء الأكاديمي للطالب المتقدم، إلى تقدير الإنجازات الأكاديمية للطلاب ومكافأتها.
وتأكيداً على الدور المحوري للتعليم في بناء مستقبل الرعاية الصحية، تمنح جامعة سانت جورج كل التقدير لفرص التعليم وتستثمر فيها بشكل واسع. وتعكس برامج المنح العديدة التي تقدمها الجامعة التزامها تجاه الطلاب، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الدراسات الأكاديمية ويتمثل بتلبية الاحتياجات الفردية للمتقدمين وعائلاتهم بهدف تقديم الدعم الشامل لهم.
ويولي أحدث برنامج للمتقدمين الدوليين تقديراً كبيراً للجدارة والإنجاز، حيث يؤكد على أهمية الجهود التي يبذلها الطلاب وتفانيهم، ويهدف إلى توفير الفرصة لهم لتحقيق أهدافهم بالشكل الذي يعزز التنوع ويضمن وصول المتقدمين إلى برامج دراسة الطب على اختلاف خلفياتهم. ويؤكد إطلاق المنحة مجدداً على تفاني جامعة سانت جورج في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بكلية الطب.
وفي تعليق له، قال ديفيد أنتونيسز، المدير التنفيذي لقبول الطلاب الدوليين في جامعة سانت جورج: "تدعو جامعة سانت جورج الطلاب المجتهدين والمتفانين والمتفوقين أكاديمياً لاغتنام هذه الفرصة والبدء بمسيرتهم في دراسة الطب. نحن نؤمن بتأسيس بيئة من التميز، حيث يمكن للطلاب الطموحين التركيز على بناء مستقبلهم المتميز في مجال الطب دون أعباء الضغوطات المالية. طلاب اليوم هم أطباء المستقبل، ويسعدنا أن نستثمر في دعم تقدمهم الأكاديمي ونجاحهم في كل مرحلة من رحلتهم في جامعة سانت جورج.
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