جارتنر تكشف عن توقعات بنمو إنفاق تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8% في عام 2024

(MENAFN
- Wallis Marketing Consultants) ستامفورد، كونيتيكت – 17 يناير 2024: كشفت أحدث توقعات "جارتنر" للأبحاث أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 5 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة بنسبة 6.8% عن عام 2023، وبانخفاض عن نسبة توقعات النمو للربع السابق والتي كانت 8%. وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال عام 2023، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى تغير ملموس في نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على المدى القصير.
وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات، "جارتنر": "على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغيير كل شيء، إلا أنه لن يؤثر على الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بصورة ملموسة، تماماً كما هو الحال مع إنترنت الأشياء وبلوك تشين وغيرها من التوجهات الكبيرة التي شهدنا بروزها سابقاً. سيكون 2024 هو العام الذي ستستثمر خلاله المؤسسات في التخطيط لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات سيكون مدفوعاً بالقوى التقليدية مثل الربحية والقوى العاملة، وسيشهد تراجعاً بسبب موجة الإرهاق التي تسبب بها التغيير المستمر".
خدمات تكنولوجيا المعلومات ستشكل القسم الأكبر من إنفاق تكنولوجيا المعلومات في عام 2024
ستواصل خدمات تكنولوجيا المعلومات نموها خلال عام 2024 لتصبح القسم الأكبر من إنفاق تكنولوجيا المعلومات وذلك للمرة الأولى. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.7% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي (انظر الجدول 1). ويعود هذا الأمر بشكل كبير إلى استثمار المؤسسات في تعزيز الكفاءة المؤسسية ومشاريع التحسين. وستكون هذه الاستثمارات ذات أهمية كبيرة خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي الحالية.
وأضاف لوفلوك: "لقد شهدت معدلات اعتماد الأجهزة وخدمات الاتصالات بين المستهلكين استقراراً منذ أكثر من عقد من الزمن. إن مستويات الإنفاق الاستهلاكي مدفوعة بشكل رئيسي بتغيرات الأسعار ودورات استبدال الأجهزة، ما يترك مجالاً للنمو التدريجي فقط، لذلك فقد كان تخطي البرمجيات والخدمات للإنفاق الاستهلاكي أمراً لا يمكن تجنبه. وتواصل المؤسسات إيجاد استخدامات جديدة للتكنولوجيا، ولقد انتقلت تكنولوجيا المعلومات من حيز المكاتب الخلفية إلى المكاتب الأمامية وأصبحت تولد الدخل في الوقت الحالي، ولن يكون هناك تراجع في إنفاق المؤسسات على تكنولوجيا المعلومات حتى الوصول إلى استقرار في كيفية استخدام التكنولوجيا ومجالات استخدامها في المؤسسات".
الجدول 1. توقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات حول العالم (ملايين الدولارات الأمريكية)
الإنفاق في 2023
نمو الإنفاق في 2023 (%)
الإنفاق في 2024
نمو الإنفاق في 2024 (%)
أنظمة مراكز البيانات
243,063
7.1
261,332
7.5
الأجهزة 699,791 -8.7 732,287 4.6
البرمجيات 913,334 12.4 1,029,421 12.7
خدمات تكنولوجيا المعلومات 1,381,832 5.8 1,501,365 8.7
خدمات الاتصالات 1,440,827 1.5 1,473,314 2.3
إجمالي تكنولوجيا المعلومات 4,678,847 3.3 4,997,718 6.8
المصدر: جارتنر (يناير 2024)
الإرهاق في صفوف الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات الناتج عن التغيير يواصل تأثيره على الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات
بلغ معدل نمو إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 2023 نحو 3.3%، أي بزيادة 0.3% فقط عن العام السابق 2022. ويعود ذلك إلى الإرهاق في صفوف الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والناتج عن التغيير. وسيشهد عام 2024 عودة الزخم في النمو مع زيادة إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.8%.
وعلى الرغم من التوقعات بعودة الزخم خلال عام 2024، إلا أن البيئة الأوسع للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات ستبقى محدودة بعض الشيء بسبب الإرهاق الناتج عن التغيير. ويمكن أن يتجسد الإرهاق الناتج عن التغيير في مقاومة التغيير بسبب تردد الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات بشأن توقيع عقود جديدة أو الالتزام بمبادرات طويلة الأمد أو إبرام شراكات مع شركاء تكنولوجيا جدد. أما بالنسبة للمبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فإن الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا يؤكدون على ضرورة وجود مستويات أعلى للتخفيف من المخاطر وتأكيدات أكبر بخصوص النتائج المحققة.
وتعتمد منهجية "جارتنر" لتوقعات إنفاق تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على تحليلات دقيقة وصارمة لمبيعات أكثر من ألف بائع في جميع مجالات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتستخدم "جارتنر" أسلوب الأبحاث الأولية والتي يتم رفدها بمصادر أبحاث ثانوية وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة لحجم السوق والتي تقوم وفقاً لها بوضع توقعاتها.
وتوفر التوقعات الفصلية للإنفاق على تكنولوجيا المعلومات منظوراً فريداً حول الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتساعد هذه التقارير عملاء "جارتنر" في فهم الفرص المتاحة في السوق والتحديات التي يواجهها. ويمكن لعملاء "جارتنر" الاطلاع على أحدث بحث لتوقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عبر: "سجل بيانات السوق من ’جارتنر‘، تحديث الربع الأخير لعام 2023".
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