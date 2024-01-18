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كرنفال التمور - جريدة الوطن السعودية

1/18/2024 4:31:35 AM
(MENAFN- Al Watan) تدرج كرنفال بريدة لبيع التمور، من فكرة صغيرة في أواخر عام 2006 إلى أن أصبح كرنفالاً عالمياً يقصده الباعة والمتسوقون والعارضون من داخل المملكة وخارجها، لعرض منتجاتهم واكتساب مهارات البيع والشراء، حتى بات أحد أكبر أسواق التمور على مستوى العالم، وجعل من المملكة منافسة على مراكز الصدارة في تصدير التمور عالمياً.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أدرجت مدينة بريدة في الثامن من نوفمبر من عام 2021، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، من بين 295 مدينة منتشرة حول العالم، لإبداعها في مجال تقديم طبق الكليجا الشهير، وهو منتج تدخل التمور في أهم مكوناته الغذائية. (واس)

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