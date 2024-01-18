كرنفال التمور - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تدرج كرنفال بريدة لبيع التمور، من فكرة صغيرة في أواخر عام 2006 إلى أن أصبح كرنفالاً عالمياً يقصده الباعة والمتسوقون والعارضون من داخل المملكة وخارجها، لعرض منتجاتهم واكتساب مهارات البيع والشراء، حتى بات أحد أكبر أسواق التمور على مستوى العالم، وجعل من المملكة منافسة على مراكز الصدارة في تصدير التمور عالمياً.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أدرجت مدينة بريدة في الثامن من نوفمبر من عام 2021، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، من بين 295 مدينة منتشرة حول العالم، لإبداعها في مجال تقديم طبق الكليجا الشهير، وهو منتج تدخل التمور في أهم مكوناته الغذائية. (واس)
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