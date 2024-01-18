بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكّرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

MENAFN - AETOSWire) أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تطوير كافة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين. وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024 المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 9-11 يناير الحالي.

بالإضافة إلى ذلك تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون والتآزر ومشاركة الخبرات والموارد بين الكيانين. من خلال هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تسهيل تمويل التجارة ودعم الصادرات وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية. كما تعزز مذكرة التفاهم تبادل المعارف والمعلومات، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات، مما يعزز في نهاية المطاف القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموها في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم جزءاً من مبادرة البنك لتحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية مع الأسواق الأمريكية. وتركز هذه المبادرة على تيسير تصدير واستيراد المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم المرتبط بخطوط الائتمان والتسهيلات الائتمانية التي تساهم في دعم وصول الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة صرح معالي المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد قائلاً: " أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير كفاءة التصدير والاستيراد مع مختلف الأسواق العالمية. وحيث أن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على أسس راسخة في التعاون المتبادل والمصالح المشتركة، سنواصل العمل معاً على تحقيق الاهداف الاقتصادية المشتركة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة لدى الجانبين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها".

كما صرحت رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي ريتا جو لويس : "يسعدنا أن ننجح في توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي . يمهد هذا المعلم الطريق لتعاون متبادل المنفعة بين بنوكنا. لطالما كانت العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مهمة من الناحية الاستراتيجية ونهدف إلى زيادة تعزيز وتوطيد هذه الرابطة "

ومن الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد يعمل على مد شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الاقليمية والعالمية. وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين السعوديين في مختلف المجالات. ويركز بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالمياً.