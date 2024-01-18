Jimmy John's تعلن عن خطة توسُّع عالمية مع توقيع اتفاقيات امتياز عالمية في كندا وأمريكا اللاتينية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Inspire Brands اليوم عن اتفاقيتي امتياز عالميتين لجلب Jimmy John's، أكبر علامة تجارية مملوكة لتوصيل الشطائر في الولايات المتحدة، إلى كندا وأمريكا اللاتينية، إيذانًا بانطلاق خطة التوسُّع العالمية للعلامة التجارية.

إن تركيز Jimmy John's على المكونات عالية الجودة وتحقيق الراحة والابتكار الرقمي الممزوج بسهولة عمليات التشغيل يضع العلامة التجارية في دائرة الجاذبية العالمية بصورة فريدة. وسيطرح توسعها العالمي طريقة لاستمتاع الضيوف العالميين بقائمتها المميزة، بالقدرة على طلب الشطائر الساخنة المحمصة كخيار تخصيص.

يقول Michael Haley، الرئيس والمدير الإداري لشركة Inspire Brands العالمية "على مدار 40 عامًا، اتبعت Jimmy John's أسلوبًا مباشرًا في صنع الشطائر المميزة وعالية الجودة، وقد حان الوقت الآن لمشاركتها مع العالم،" "في بيئة المطاعم العالمية التي تُعد البساطة بالغة الأهمية فيها، نثق بأن هذه العلامة التجارية مهيأة للنمو العالمي على نطاق واسع."

لقد توصلت Jimmy John's إلى اتفاقيات مع اثنتين من جهات التشغيل القوية التي تمتلك خبرة كبيرة في مطاعم الخدمة السريعة وقدمت مردودًا كبيرًا في جميع أنحاء كندا وأمريكا اللاتينية.



Foodtastic، وهي شركة مانحة امتياز رائدة في العلامات التجارية للمطاعم في كندا، تضم أكثر من 1100 مطعم وتبلغ قيمة مبيعاتها 1.1 مليار دولار. Franquicias Internacionales، التي يقع مقرها في السلفادور، والتي لديها مجموعة قوية من عدم أعمال تكميلية عبر مجالات الأغذية والمشروبات والوسائط الرقمية والخدمات اللوجستية.

لقد ساعد نهج Jimmy John's المهووس بالتميز في الطهي والكفاءة التشغيلية في تعزيز نموها في الولايات المتحدة وسيكون أساس توسُّع العلامة التجارية على الصعيد العالمي.

هاجس الجودة:



الخبز الطازج في المطعم طوال اليوم أجود أنواع اللحوم والأجبان، بالإضافة إلى الخضراوات الطازجة التي يتم تقطيعها يدويًا في المطاعم بصورة يومية

هاجس الراحة:



تحضير الشطائر، المخصصة حسب رغبتك، بشكل طازج وسريع عندما تريدها إمكانية الوصول السريع عبر طلبات السيارات، والاستلام، والتسليم

الهوس بالتكنولوجيا:



تم توفير تطبيق الهاتف المحمول الرائد في المجال والطلب عبر الإنترنت من خلال تكامل نقاط البيع (POS) مكافآت حصرية يتم تقديمها من خلال برنامج الولاء العالمي

رغم أن Jimmy John's تبدأ رحلتها العالمية للتو، فإن Inspire Brands ليست غريبة على التوسُّع العالمي. باعتبارها شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية ويوجد لديها أكثر من 32000 موقع حول العالم، بما في ذلك Arby's®‎، وBaskin-Robbins®‎، وBuffalo Wild Wings®‎، وDunkin'®‎، وJimmy John's®‎، وSONIC®‎، تحظى Inspire بحضور قوي على الساحة العالمية بأكثر من 9900 موقع.

سيتم دعم توسُّع Jimmy John's العالمي من خلال منصة الخدمات المشتركة القابلة للتوسعة لشركة Inspire وفريقها الدولي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة العلامات التجارية وتشغيلها على مستوى العالم.

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نبذة عن Inspire Brands

Inspire Brands هي شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية تضم مجموعتها أكثر من 32000 موقع لكلٍ من Arby's وBaskin-Robbins وBuffalo Wild Wings وDunkin' وJimmy John's وSONIC في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 2018 ويوجد مقرها الرئيسي في أتلانتا، جورجيا. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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نبذة عن Jimmy John's

إن Jimmy John's، التي تأسست عام 1983، هي أكبر علامة تجارية مملوكة لتوصيل الشطائر في الولايات المتحدة، ويوجد لديها 2600 مطعم في 48 ولاية. وتُعد Jimmy John's جزءًا من مجموعة مطاعم Inspire Brands. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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