Jimmy John's تعلن عن خطة توسُّع عالمية مع توقيع اتفاقيات امتياز عالمية في كندا وأمريكا اللاتينية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Inspire Brands اليوم عن اتفاقيتي امتياز عالميتين لجلب Jimmy John's، أكبر علامة تجارية مملوكة لتوصيل الشطائر في الولايات المتحدة، إلى كندا وأمريكا اللاتينية، إيذانًا بانطلاق خطة التوسُّع العالمية للعلامة التجارية.
إن تركيز Jimmy John's على المكونات عالية الجودة وتحقيق الراحة والابتكار الرقمي الممزوج بسهولة عمليات التشغيل يضع العلامة التجارية في دائرة الجاذبية العالمية بصورة فريدة. وسيطرح توسعها العالمي طريقة لاستمتاع الضيوف العالميين بقائمتها المميزة، بالقدرة على طلب الشطائر الساخنة المحمصة كخيار تخصيص.
يقول Michael Haley، الرئيس والمدير الإداري لشركة Inspire Brands العالمية "على مدار 40 عامًا، اتبعت Jimmy John's أسلوبًا مباشرًا في صنع الشطائر المميزة وعالية الجودة، وقد حان الوقت الآن لمشاركتها مع العالم،" "في بيئة المطاعم العالمية التي تُعد البساطة بالغة الأهمية فيها، نثق بأن هذه العلامة التجارية مهيأة للنمو العالمي على نطاق واسع."
لقد توصلت Jimmy John's إلى اتفاقيات مع اثنتين من جهات التشغيل القوية التي تمتلك خبرة كبيرة في مطاعم الخدمة السريعة وقدمت مردودًا كبيرًا في جميع أنحاء كندا وأمريكا اللاتينية.
Foodtastic، وهي شركة مانحة امتياز رائدة في العلامات التجارية للمطاعم في كندا، تضم أكثر من 1100 مطعم وتبلغ قيمة مبيعاتها 1.1 مليار دولار.
Franquicias Internacionales، التي يقع مقرها في السلفادور، والتي لديها مجموعة قوية من عدم أعمال تكميلية عبر مجالات الأغذية والمشروبات والوسائط الرقمية والخدمات اللوجستية.
لقد ساعد نهج Jimmy John's المهووس بالتميز في الطهي والكفاءة التشغيلية في تعزيز نموها في الولايات المتحدة وسيكون أساس توسُّع العلامة التجارية على الصعيد العالمي.
هاجس الجودة:
الخبز الطازج في المطعم طوال اليوم
أجود أنواع اللحوم والأجبان، بالإضافة إلى الخضراوات الطازجة التي يتم تقطيعها يدويًا في المطاعم بصورة يومية
هاجس الراحة:
تحضير الشطائر، المخصصة حسب رغبتك، بشكل طازج وسريع عندما تريدها
إمكانية الوصول السريع عبر طلبات السيارات، والاستلام، والتسليم
الهوس بالتكنولوجيا:
تم توفير تطبيق الهاتف المحمول الرائد في المجال والطلب عبر الإنترنت من خلال تكامل نقاط البيع (POS)
مكافآت حصرية يتم تقديمها من خلال برنامج الولاء العالمي
رغم أن Jimmy John's تبدأ رحلتها العالمية للتو، فإن Inspire Brands ليست غريبة على التوسُّع العالمي. باعتبارها شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية ويوجد لديها أكثر من 32000 موقع حول العالم، بما في ذلك Arby's®، وBaskin-Robbins®، وBuffalo Wild Wings®، وDunkin'®، وJimmy John's®، وSONIC®، تحظى Inspire بحضور قوي على الساحة العالمية بأكثر من 9900 موقع.
سيتم دعم توسُّع Jimmy John's العالمي من خلال منصة الخدمات المشتركة القابلة للتوسعة لشركة Inspire وفريقها الدولي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة العلامات التجارية وتشغيلها على مستوى العالم.
لمعرفة المزيد عن فرص النمو مع Jimmy John's وInspire، تُرجى زيارة .
نبذة عن Inspire Brands
Inspire Brands هي شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية تضم مجموعتها أكثر من 32000 موقع لكلٍ من Arby's وBaskin-Robbins وBuffalo Wild Wings وDunkin' وJimmy John's وSONIC في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 2018 ويوجد مقرها الرئيسي في أتلانتا، جورجيا. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
نبذة عن Jimmy John's
إن Jimmy John's، التي تأسست عام 1983، هي أكبر علامة تجارية مملوكة لتوصيل الشطائر في الولايات المتحدة، ويوجد لديها 2600 مطعم في 48 ولاية. وتُعد Jimmy John's جزءًا من مجموعة مطاعم Inspire Brands. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN18012024004146001356ID1107736886