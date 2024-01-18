مُنحت B2B Prime Digital MENA الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تفخر مجموعة B2Prime، المزود الرائد للسيولة، بالإعلان عن حصول B2B Prime Digital MENA على "موافقة مبدئية" للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).يظل الترخيص خاضعًا لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قِبل VARA.

يشير هذا المعلم إلى منح الموافقات الأولية من VARA للتراخيص التي تغطي أنشطة "خدمات تبادل الأصول الافتراضية" و"خدمات وسيط الأصول الافتراضية" و"خدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها".

ماذا تعني موافقة VARA الأولية؟

إنه معلم أساسي في سعينا للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) وسيسمح لنا بالمضي قدمًا في عملية الترخيص حيث نتطلع إلى تقديم خدمات شاملة للصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.

أعربت السيدة Eugenia Mykuliak، مؤسسة B2Prime، عن امتنانها لهذا الإنجاز، قائلة: "نحن متحمسون للمساهمة في نمو النظام البيئي للأصول الافتراضية المتنامي في دبي".

تمهيد الطريق لخدمات الأصول الافتراضية الشاملة

تسمح هذه الموافقة المبدئية لشركة B2B Prime Digital MENA بالمضي قدمًا في عملية الترخيص قبل تقديم خدمات الأصول الافتراضية في نهاية المطاف بموجب ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) للتحويل والتسوية والوسيط-التاجر والبورصة والتي، بالطبع، تظل خاضعة للموافقة التشغيلية من قِبل VARA.

قال السيد Arthur Azizov، المؤسس المشارك لشركة B2B Prime Digital MENA: "نحن فخورون للغاية وممتنون لحصولنا على موافقة أولية من VARA، وهو دليل على تصميمنا على الحفاظ على أعلى المعايير في الامتثال التنظيمي". "لقد أنشأنا نظامًا بيئيًا قويًا لا يلبي معايير الصناعة فحسب، بل يتجاوزها، مما يضمن بوابة آمنة وفعالة للأصول الافتراضية للمستخدمين. نحن على استعداد للمضي قدمًا في عملية الترخيص في عرضنا لتوفير وصول آمن ومبسط إلى الأصول الافتراضية، مع الالتزام الصارم بإرشادات قانون VARA".

في حين أن هذه الموافقة الأولية هي إنجاز بارز، تواصل B2B Prime Digital MENA العمل من أجل الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية VARA الذي نال استحسانًا كبيرًا.

"تم انتظار استلام الموافقة المبدئية على جميع التراخيص الثلاثة، وخاصة ترخيص النقل والتسوية، بفارغ الصبر وجلب فرحة هائلة لفريقنا بأكمله. وقالت Adriana Paredes Herrera، الرئيسة التنفيذية لشركة B2B Prime Digital MENA: "لقد ألهمنا هذا الإنجاز بلا شك لبذل قصارى جهدنا المطلق نحو تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية".

هذا التقدم ضروري للشركة للعمل بشكل كامل داخل إمارة دبي وتقديم منتجاتها وحلولها المبتكرة إلى السوق.

رؤى إستراتيجية

في الوقت الحاضر، هناك طلب متزايد في السوق على مزود موثوق لخدمات الوساطة في العملات المشفرة Prime of Prime، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأصول الرقمية الفورية.

سيكون هدفنا الإستراتيجي الأولي هو توفير الوصول إلى أوسع مجموعة من الأصول في الصناعة وتقديم شروط تداول تلبي احتياجات كل من عملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين، وكل ذلك من خلال منصتنا المتقدمة الخاصة بنا.

حول B2Prime

B2Prime Group، وهي شركة رائدة في توفير السيولة متعددة الأصول، تخدم العملاء المؤسسيين والمهنيين على مستوى العالم. وهي مرخصة في قبرص وموريشيوس، وتشتهر بامتثالها وموثوقيتها وخبرتها عبر الفوركس وعقود الفروقات على العملات المشفرة والأسواق الأخرى.

تقدم B2Prime برامج تجميع متقدمة، واتصالًا بزمن وصول منخفض للغاية، واستضافة على مستوى مؤسسي. تمتد قاعدة عملائها المتنوعة إلى البورصات والوسطاء وصناديق التحوط والمزيد. تلتزم المجموعة بتقديم خدمة عملاء استثنائية، ودعم فني متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومديري علاقات متخصصين.

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حول VARA :

تأسست VARA في مارس 2022، بعد سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الكيان المختص المسؤول عن التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية في جميع المناطق في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب VARA دورًا محوريًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.

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