مُنحت B2B Prime Digital MENA الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تفخر مجموعة B2Prime، المزود الرائد للسيولة، بالإعلان عن حصول B2B Prime Digital MENA على "موافقة مبدئية" للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).يظل الترخيص خاضعًا لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قِبل VARA.
يشير هذا المعلم إلى منح الموافقات الأولية من VARA للتراخيص التي تغطي أنشطة "خدمات تبادل الأصول الافتراضية" و"خدمات وسيط الأصول الافتراضية" و"خدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها".
ماذا تعني موافقة VARA الأولية؟
إنه معلم أساسي في سعينا للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) وسيسمح لنا بالمضي قدمًا في عملية الترخيص حيث نتطلع إلى تقديم خدمات شاملة للصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.
أعربت السيدة Eugenia Mykuliak، مؤسسة B2Prime، عن امتنانها لهذا الإنجاز، قائلة: "نحن متحمسون للمساهمة في نمو النظام البيئي للأصول الافتراضية المتنامي في دبي".
تمهيد الطريق لخدمات الأصول الافتراضية الشاملة
تسمح هذه الموافقة المبدئية لشركة B2B Prime Digital MENA بالمضي قدمًا في عملية الترخيص قبل تقديم خدمات الأصول الافتراضية في نهاية المطاف بموجب ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) للتحويل والتسوية والوسيط-التاجر والبورصة والتي، بالطبع، تظل خاضعة للموافقة التشغيلية من قِبل VARA.
قال السيد Arthur Azizov، المؤسس المشارك لشركة B2B Prime Digital MENA: "نحن فخورون للغاية وممتنون لحصولنا على موافقة أولية من VARA، وهو دليل على تصميمنا على الحفاظ على أعلى المعايير في الامتثال التنظيمي". "لقد أنشأنا نظامًا بيئيًا قويًا لا يلبي معايير الصناعة فحسب، بل يتجاوزها، مما يضمن بوابة آمنة وفعالة للأصول الافتراضية للمستخدمين. نحن على استعداد للمضي قدمًا في عملية الترخيص في عرضنا لتوفير وصول آمن ومبسط إلى الأصول الافتراضية، مع الالتزام الصارم بإرشادات قانون VARA".
في حين أن هذه الموافقة الأولية هي إنجاز بارز، تواصل B2B Prime Digital MENA العمل من أجل الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية VARA الذي نال استحسانًا كبيرًا.
"تم انتظار استلام الموافقة المبدئية على جميع التراخيص الثلاثة، وخاصة ترخيص النقل والتسوية، بفارغ الصبر وجلب فرحة هائلة لفريقنا بأكمله. وقالت Adriana Paredes Herrera، الرئيسة التنفيذية لشركة B2B Prime Digital MENA: "لقد ألهمنا هذا الإنجاز بلا شك لبذل قصارى جهدنا المطلق نحو تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية".
هذا التقدم ضروري للشركة للعمل بشكل كامل داخل إمارة دبي وتقديم منتجاتها وحلولها المبتكرة إلى السوق.
رؤى إستراتيجية
في الوقت الحاضر، هناك طلب متزايد في السوق على مزود موثوق لخدمات الوساطة في العملات المشفرة Prime of Prime، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأصول الرقمية الفورية.
سيكون هدفنا الإستراتيجي الأولي هو توفير الوصول إلى أوسع مجموعة من الأصول في الصناعة وتقديم شروط تداول تلبي احتياجات كل من عملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين، وكل ذلك من خلال منصتنا المتقدمة الخاصة بنا.
حول B2Prime
B2Prime Group، وهي شركة رائدة في توفير السيولة متعددة الأصول، تخدم العملاء المؤسسيين والمهنيين على مستوى العالم. وهي مرخصة في قبرص وموريشيوس، وتشتهر بامتثالها وموثوقيتها وخبرتها عبر الفوركس وعقود الفروقات على العملات المشفرة والأسواق الأخرى.
تقدم B2Prime برامج تجميع متقدمة، واتصالًا بزمن وصول منخفض للغاية، واستضافة على مستوى مؤسسي. تمتد قاعدة عملائها المتنوعة إلى البورصات والوسطاء وصناديق التحوط والمزيد. تلتزم المجموعة بتقديم خدمة عملاء استثنائية، ودعم فني متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومديري علاقات متخصصين.
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حول VARA :
تأسست VARA في مارس 2022، بعد سريان القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الكيان المختص المسؤول عن التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية في جميع المناطق في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب VARA دورًا محوريًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.
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