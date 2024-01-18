نقلة شركة بي واي دي في التطوّر الذكائي والإبهار في يوم الحلم 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- استضافت شركة بي واي دي، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات الطاقة الجديدة احتفالية "يوم الحلم 2024 في شركة بي واي دي" في مقرها العالمي في شنتشن. وفي هذا الحدث، يتم الكشف عن إستراتيجية بي واي دي في جانب الذكاء المتكامل للمركبات فضلاً عن إطلاق بنية XUANJI، وهو ما يرسم مسارًا جديدًا في تطوير مركبات الطاقة الجديدة الذكية. وإضافة إلى ذلك، أزاحت شركة بي واي دي الستار عن خطتها لبناء مواقع اختبار قيادة احترافية تتماشى مع جميع التضاريس، وهو ما يُبشر بعصر جديد لثقافة السيارات الصينية في مشهد الطاقة الجديد.

بنية XUANJI : دمج الكهربية مع الذكاء

تُعيد إستراتيجية ذكاء السيارة المتكاملة من بي واي دي تشكيل مفهوم ذكاء السيارة من خلال النظر في السيارة في مجملها، وإعادة تشكيل المركبات الذكية على نحو فعّال باستخدام بنية XUANJI المطورة ذاتيًا.

تعمل بنية XUANJI بنية ذكية للمركبات بمثابة الدماغ والشبكة العصبية للمركبة، وهو ما يتيح مزيجًا فعالاً بين الكهرباء والذكاء. يُدرك هذا النظام بسلاسة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للسيارة في الوقت الفعلي. وهو يجمع المعلومات على مستوى المللي ثانية ويُعيدها إلى "الدماغ" المركزي لاتخاذ القرارات السريعة. ويعمل هذا النظام على ضبط حالة السيارة على وجه السرعة، وهو ما يعزز من القيادة بأمان وراحة على نحو كبير.

ذكر Wang Chuanfu ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة بي واي دي، على هامش هذا الحدث أن "الذكاء المتكامل للمركبات من المقرر أن يوجه الاتجاه المستقبلي لذكاء المركبات، ويُسرّع التحوّل في صناعة السيارات."

إضافة إلى ذلك، عرضت شركة بي واي دي XUANJI AI Large Model (نموذج XUANJI الكبير القائم على الذكاء الاصطناعي) وهو نموذج ذكاء اصطناعي رائد متعدد الوسائط في المركبات، ويمثل أول تطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي في كل مجالات المركبات. وهو يمتلك أكبر قاعدة بيانات في الصناعة، وأحجام عينات رائدة، وقدرة حسابية عالية، ويغطي أكثر من 300 سيناريو للمركبة ويمنح نظام ذكاء المركبات المتكامل القدرة على التكيف المستمر.

ذكاء المركبة المتكامل - القيادة الذكية وغيرها الكثير

يتم تحقيق إستراتيجية بي واي دي للذكاء المتكامل للمركبة عبر مجموعة واسعة من الميزات والتقنيات الذكية.

وبالنسبة إلى القيادة الذكية، وبفضل أكثر من 4000 مهندس متخصص في هذا المجال، كانت شركة بي واي دي رائدة في الصين في نشر القيادة الذكية على مستوى L2 وهي أول علامة تجارية للسيارات تحصل على ترخيص اختبار المستوى L3. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة بي واي دي إلى إزالة العوائق أمام القيادة الذكية، وتوفير تقنيات أكثر تقدمًا، بتكاليف تنافسية لتسريع اعتمادها في السوق العالمية.

وخلال فاعلية "يوم الحلم 2024 لشركة بي واي دي"، كانت تجربة الذكاء الواسعة من أبرز الأحداث، حيث عرضت الميزات الذكية المتطورة لشركة بي واي دي. وقدم المعرض نظرة كُليّة على العديد من ابتكارات الذكاء، مثل فرصة اختبار قيادة DENZA N7 المُجهز بنظام NOA (التنقل في الطيار الآلي)، والمناولة مع YANGWANG U8 مع UAS (نظام الطائرات بدون طيار) المُركب على المركبة، واختبار قيادة السيارة النموذجية e4 وأنظمة ركن مركبات e4، وأنظمة الدخول الذكية، وغيرها. وأظهرت هذه المجموعة من الوظائف بوضوح عمق واتساع نطاق بي واي دي في التكنولوجيا الذكية.

والجدير بالذكر أن شركة بي واي دي وبالشراكة مع DJI، صممت أول طائرة بدون طيار مدمجة في المركبات في العالم، وهو ما يجعلها رائدة في مجال الطائرات بدون طيار المتكاملة في المركبات. ويتميز هذا الابتكار بتخزين ذكي، وتبديل تلقائي للبطارية، وإدارة الشحن، وهو ما يتيح الإقلاع والهبوط بنقرة واحدة. ويدعم الدقة العالية ومعدل الإطارات المرتفع ونقل الصور بزمن وصول منخفض، وهو ما يضمن أن المناظر الجوية المذهلة يمكن أن تعزز تجربة السفر الخاصة بك.

وخلال هذه الفاعلية، كشفت بي واي دي أيضًا عن خطة لاستثمار 5 مليارات يوان صيني لبناء أول مواقع اختبار قيادة احترافية يُناسب جميع التضاريس في العالم في العديد من المدن في جميع أنحاء الصين، مما يعمل على الترويج لثقافة المركبات الصينية في عصر مركبات الطاقة الجديدة.

وباعتبارها شركة مصنعة رائدة عالميًا في مجال مركبات الطاقة الجديدة، تلتزم بي واي دي بالاستفادة من "الابتكارات التكنولوجية لتحقيق حياة أفضل". وبفضل إستراتيجية ذكاء المركبات المتكاملة، ستواصل شركة بي واي دي قيادة تطور مركبات الطاقة الجديدة، وتطمح إلى دفع تحول صناعة المركبات العالمية إلى الأمام وتزويد المستخدمين في كل أنحاء العالم بتجربة تنقل أكثر راحة وكفاءة.

نبذة عن بي واي دي

بي واي دي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية تُكرّس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق جودة حياة أفضل. تأسست شركة بي واي دي في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، وتمتلك أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. وبداية من توليد الطاقة وتخزينها حتى تطبيقاتها، تلتزم شركة بي واي دي بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. وتغطي بصمة مركبات الطاقة الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. ومن المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 500، والتي تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.

نبذة عن "بي واي دي أوتو"

تأسست شركة "بي واي دي أوتو" في عام 2003، وهي شركة تابعة لشركة بي واي دي، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية تُكرّس عملها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية سعيًا وراء تحقيق حياة أفضل. وبهدف تسريع التحول الأخضر في قطاع النقل العالمي، تُركز "بي واي دي أوتو" على تطوير المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء. ولقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية "بلايد"، وتقنية DM-i Super Hybrid، وe Platform 3.0، وتقنية CTB، ونظام e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام DMO الفائق الهجين. تعتبر الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحول السيارات الكهربائية، وظلت على رأس مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات على التوالي.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.