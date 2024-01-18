نقلة شركة بي واي دي في التطوّر الذكائي والإبهار في يوم الحلم 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- استضافت شركة بي واي دي، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع مركبات الطاقة الجديدة احتفالية "يوم الحلم 2024 في شركة بي واي دي" في مقرها العالمي في شنتشن. وفي هذا الحدث، يتم الكشف عن إستراتيجية بي واي دي في جانب الذكاء المتكامل للمركبات فضلاً عن إطلاق بنية XUANJI، وهو ما يرسم مسارًا جديدًا في تطوير مركبات الطاقة الجديدة الذكية. وإضافة إلى ذلك، أزاحت شركة بي واي دي الستار عن خطتها لبناء مواقع اختبار قيادة احترافية تتماشى مع جميع التضاريس، وهو ما يُبشر بعصر جديد لثقافة السيارات الصينية في مشهد الطاقة الجديد.
بنية XUANJI : دمج الكهربية مع الذكاء
تُعيد إستراتيجية ذكاء السيارة المتكاملة من بي واي دي تشكيل مفهوم ذكاء السيارة من خلال النظر في السيارة في مجملها، وإعادة تشكيل المركبات الذكية على نحو فعّال باستخدام بنية XUANJI المطورة ذاتيًا.
تعمل بنية XUANJI بنية ذكية للمركبات بمثابة الدماغ والشبكة العصبية للمركبة، وهو ما يتيح مزيجًا فعالاً بين الكهرباء والذكاء. يُدرك هذا النظام بسلاسة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للسيارة في الوقت الفعلي. وهو يجمع المعلومات على مستوى المللي ثانية ويُعيدها إلى "الدماغ" المركزي لاتخاذ القرارات السريعة. ويعمل هذا النظام على ضبط حالة السيارة على وجه السرعة، وهو ما يعزز من القيادة بأمان وراحة على نحو كبير.
ذكر Wang Chuanfu ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة بي واي دي، على هامش هذا الحدث أن "الذكاء المتكامل للمركبات من المقرر أن يوجه الاتجاه المستقبلي لذكاء المركبات، ويُسرّع التحوّل في صناعة السيارات."
إضافة إلى ذلك، عرضت شركة بي واي دي XUANJI AI Large Model (نموذج XUANJI الكبير القائم على الذكاء الاصطناعي) وهو نموذج ذكاء اصطناعي رائد متعدد الوسائط في المركبات، ويمثل أول تطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي في كل مجالات المركبات. وهو يمتلك أكبر قاعدة بيانات في الصناعة، وأحجام عينات رائدة، وقدرة حسابية عالية، ويغطي أكثر من 300 سيناريو للمركبة ويمنح نظام ذكاء المركبات المتكامل القدرة على التكيف المستمر.
ذكاء المركبة المتكامل - القيادة الذكية وغيرها الكثير
يتم تحقيق إستراتيجية بي واي دي للذكاء المتكامل للمركبة عبر مجموعة واسعة من الميزات والتقنيات الذكية.
وبالنسبة إلى القيادة الذكية، وبفضل أكثر من 4000 مهندس متخصص في هذا المجال، كانت شركة بي واي دي رائدة في الصين في نشر القيادة الذكية على مستوى L2 وهي أول علامة تجارية للسيارات تحصل على ترخيص اختبار المستوى L3. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة بي واي دي إلى إزالة العوائق أمام القيادة الذكية، وتوفير تقنيات أكثر تقدمًا، بتكاليف تنافسية لتسريع اعتمادها في السوق العالمية.
وخلال فاعلية "يوم الحلم 2024 لشركة بي واي دي"، كانت تجربة الذكاء الواسعة من أبرز الأحداث، حيث عرضت الميزات الذكية المتطورة لشركة بي واي دي. وقدم المعرض نظرة كُليّة على العديد من ابتكارات الذكاء، مثل فرصة اختبار قيادة DENZA N7 المُجهز بنظام NOA (التنقل في الطيار الآلي)، والمناولة مع YANGWANG U8 مع UAS (نظام الطائرات بدون طيار) المُركب على المركبة، واختبار قيادة السيارة النموذجية e4 وأنظمة ركن مركبات e4، وأنظمة الدخول الذكية، وغيرها. وأظهرت هذه المجموعة من الوظائف بوضوح عمق واتساع نطاق بي واي دي في التكنولوجيا الذكية.
والجدير بالذكر أن شركة بي واي دي وبالشراكة مع DJI، صممت أول طائرة بدون طيار مدمجة في المركبات في العالم، وهو ما يجعلها رائدة في مجال الطائرات بدون طيار المتكاملة في المركبات. ويتميز هذا الابتكار بتخزين ذكي، وتبديل تلقائي للبطارية، وإدارة الشحن، وهو ما يتيح الإقلاع والهبوط بنقرة واحدة. ويدعم الدقة العالية ومعدل الإطارات المرتفع ونقل الصور بزمن وصول منخفض، وهو ما يضمن أن المناظر الجوية المذهلة يمكن أن تعزز تجربة السفر الخاصة بك.
وخلال هذه الفاعلية، كشفت بي واي دي أيضًا عن خطة لاستثمار 5 مليارات يوان صيني لبناء أول مواقع اختبار قيادة احترافية يُناسب جميع التضاريس في العالم في العديد من المدن في جميع أنحاء الصين، مما يعمل على الترويج لثقافة المركبات الصينية في عصر مركبات الطاقة الجديدة.
وباعتبارها شركة مصنعة رائدة عالميًا في مجال مركبات الطاقة الجديدة، تلتزم بي واي دي بالاستفادة من "الابتكارات التكنولوجية لتحقيق حياة أفضل". وبفضل إستراتيجية ذكاء المركبات المتكاملة، ستواصل شركة بي واي دي قيادة تطور مركبات الطاقة الجديدة، وتطمح إلى دفع تحول صناعة المركبات العالمية إلى الأمام وتزويد المستخدمين في كل أنحاء العالم بتجربة تنقل أكثر راحة وكفاءة.
نبذة عن بي واي دي
بي واي دي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية تُكرّس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق جودة حياة أفضل. تأسست شركة بي واي دي في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، وتمتلك أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. وبداية من توليد الطاقة وتخزينها حتى تطبيقاتها، تلتزم شركة بي واي دي بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. وتغطي بصمة مركبات الطاقة الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. ومن المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 500، والتي تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.
نبذة عن "بي واي دي أوتو"
تأسست شركة "بي واي دي أوتو" في عام 2003، وهي شركة تابعة لشركة بي واي دي، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية تُكرّس عملها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية سعيًا وراء تحقيق حياة أفضل. وبهدف تسريع التحول الأخضر في قطاع النقل العالمي، تُركز "بي واي دي أوتو" على تطوير المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء. ولقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية "بلايد"، وتقنية DM-i Super Hybrid، وe Platform 3.0، وتقنية CTB، ونظام e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام DMO الفائق الهجين. تعتبر الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحول السيارات الكهربائية، وظلت على رأس مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات على التوالي.
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