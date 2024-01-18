مهرجان دبي للتسوق يختتم دورته التاسعة والعشرين بتحقيق الكثير من النجاحات

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- Tales & Heads) اختتم مهرجان دبي للتسوق دورة أخرى رائعة امتدت على مدار 38 يوماً مقدما الكثير من التجارب الاستثنائية واللحظات الرائعة التي استمتع بها سكان دبي وزوارها، وذلك عبر أجندة مليئة بالتشويق بدأت في 8 ديسمبر 2023 واستمرت حتى 14 يناير 2024، قدّم خلالها المهرجان أفضل الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز والاحتفالات على مستوى المدينة، ما أسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه في الإمارة، إضافة إلى أنه أعطى الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لبيع منتجاتها، كما أتاح الفرصة للموسيقيين والمبدعين لتقديم أجمل الألحان والأغاني.
تعد هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق الأكبر والأفضل حتى الآن، حيث شهدت لحظات عائلية مليئة بالمرح والترفيه، مع مشاركة أكثر من 200 فنان في 45 حفلة موسيقية رائعة، وإقامة 14 حدثاً رياضياً، بما في ذلك تحدي هانكوك 24 ساعة، وماراثون دبي، وبطولة "دبي إنفيتايشنال" للجولف، وبطولة دبي الدولية لـ"الكروس فت"، وسباق جائزة دبي الكبرى التاريخي، والعديد من المسابقات المشوقة الأخرى. كما استمتع الحضور بـ 26 عرضاً حياًّ ومسرحية غامرة في 46 موقعاً مختلفاً في مختلف أنحاء دبي من فنانين عالميين مثل راسل هوارد، وأوميد جليلي، ومايكل ماكنتير، بالإضافة إلى عرض بليبي في كوكاكولا أرينا. إضافة إلى ذلك، انبهر سكان المدينة وزوارها بـ 200 فعالية فنية استعراضية في العديد من الوجهات الترفيهية الرائدة في الإمارة، بما في ذلك دبي أوبرا، ولا بيرل، وكوكاكولا أرينا، والقرية العالمية، وغيرها.
هذا وكانت هناك المئات من فرص الفوز بالجوائز القيمة، حيث حصل 436 فائزاً على جوائز بقيمة 25 مليون درهم في 436 سحباً على مدار 38 يوماً من المهرجان. كما قدّم مهرجان دبي للتسوق أفضل تجارب التجزئة، من خلال التخفيضات والأسواق المؤقتة وفعاليات العلامات التجارية العالمية وغيرها، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مركز تسوق و850 علامة تجارية عبر أكثر من 3,500 متجر.
وقد دعا المهرجان الجميع للمشاركة وحضور فعالياته، حيث ساهمت مئات الأنشطة المجانية في خلق أجواء شاملة وحيوية في جميع أنحاء الإمارة. وقدمت فعالية "نغمات دبي" أكثر من 70 موسيقياً وراقصاً ومغنياً وكاتب أغاني محلياً وإقليمياً الذين قدموا عروضهم الحية المتجولة وأمتعوا الجمهور في مهرجان موسيقي امتد على مدار 10 أيام في 16 موقعاً على مستوى المدينة. وكانت الفعالية منصة فريدة من نوعها لتعريف الجماهير بالفنانين الجدد وتقديم المواهب الواعدة.
ولدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والمساهمة في تعزيز النسيج الثقافي للمدينة، حظي 350 من رواد الأعمال والبائعين المحليين والإقليميين في دورة هذا العام من المهرجان بفرصة عرض منتجاتهم والأزياء الفريدة والأطعمة والمشروبات الشهية، والأدوات المنزلية المستدامة، والتصاميم التقليدية في وجهات عديدة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك الوجهة المحبوبة لعشاق الطعام مهرجان "ذا هب" للمأكولات، ومعرض "آيكونز" للأزياء، وسوق الفريج، وغيرها.
وقد وفرت سوق "اتصالات إم أو تي بي"، مفهوم التسوق البديل الرائد في مهرجان دبي للتسوق، وفعالية "كانتين X" الجديدة كلياً في حديقة مشرف، منصة لـ 42 شركة إماراتية لتقديم منتجاتها والتواصل مع عملاء جدد. وحققت الدورة الحادية عشرة من سوق "اتصالات إم أو تي بي" نجاحاً كبيراً، حيث تضاعف عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، بحضور عدد قياسي بلغ 157,554 زوار على مدار 10 أيام.
وكان كل يوم بمثابة احتفال بفضل العروض الضوئية الفريدة من نوعها في جميع أنحاء دبي، مع عرض طائرات الدرون برعاية شركة الإمارات للبترول الذي كان يقام مرتين كل ليلة خلال مهرجان دبي للتسوق، ويروي قصصاً آسرة في سماء الليل فوق بلوواترز وذا بييتش، جي بي آر، مع ظهور أكثر من 30 ألف طائرة درون طوال فترة المهرجان.
وأقيمت عروض الألعاب النارية المبهرة ضمن فعالية "أضواء دبي"، حيث أضاءت سماء المدينة في 5 مواقع مع عرض مميز في "مهرجان 321" في سكاي دايف دبي يوم 13 يناير. ومن بين أعمال الزينة والمجسمات الرائعة الأخرى التي كانت جزءاً من عروض "أضواء دبي"، فعالية "إضاءة النيون"، حيث نشرت رسائل إيجابية ومحفزة في منطقة السيف وسوق الذهب، وأضاءت 40 عبرة بالنيون في منطقة الخور. كما ظهرت شخصيتا "ذا أنوكي" المحبوبة لأول مرة في المدينة في حتا، وحي دبي للتصميم، ومنطقة السيف، وسوق "اتصالات إم أو تي بي"، حيث أذهلا جميع من التقوا بهما وشاركا رسائلهما الإيجابية حول الكوكب.
وتعليقاً على الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "صنعت هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق لحظات وذكريات رائعة لكل من السكان والزوار للاستمتاع بالمدينة، ومكّنت تجار التجزئة والشركات الناشئة من الوصول إلى متعاملين جدد. ومنذ انطلاقه في العام 1996، يتطور المهرجان كل عام، وقد استضفنا هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك مهرجان 321 الاستثنائي وكانتين X، بالإضافة إلى عودة الفعاليات الرئيسية المفضلة كأضواء دبي، واتصالات إم أو تي بي، ونغمات دبي في أكبر دوراتهم على الإطلاق. وقدّم المهرجان أيضاً تجارب وعروضاً ترفيهية وأنشطة ثقافية فريدة وملهمة لسكان دبي وزوارها، فضلاً عن زيادة الإقبال على وجهات التسوق الرائدة في المدينة، وتوفير فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، لاسيما مع تزامن ذلك مع اختيارها كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من ’تريب أدفايزر‘ للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم في العالم".
وأضاف: "يعد مهرجان دبي للتسوق حالياً احتفالاً يطول انتظاره على مستوى المدينة كل عام، حيث يعزز حياة الأفراد الذين يعيشون في المدينة، من خلال لحظات لا تنسى تفاجئ وتلهم كل من يحضر. ويواصل مهرجان دبي للتسوق الابتكار تماماً مثل دبي نفسها، ونفخر بتقديم هذه الدورة الرائعة التي كانت الأكبر والأفضل على الإطلاق. وأتوجه بالشكر للفرق المميزة والشركاء الاستراتيجيين وشركاء الفعاليات والتسويق من القطاعين الحكومي والخاص الذين ساعدَنا التزامهم وتفانيهم على تنظيم هذه الدورة المذهلة".
ختام مذهل في "مهرجان 321" في سكاي دايف دبي
قدّم المهرجان أكبر أجندة فعاليات على الإطلاق من العروض الموسيقية الحية والحفلات الفنية وعروض التسوق والسحوبات في المئات من الموقع، وصولاً إلى الختام الرائع مع انطلاق الدورة الأولى من "مهرجان 321" في سكاي دايف دبي في 13 يناير، والذي استقطب أكثر من 8,569 زائر. وشهد الحدث مزيجاً موسيقياً رائعاً في حفل حي لثلاثة من ألمع نجوم الغناء: حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس، إضافة إلى عرضين مذهلين في ليلة واحدة، وهما عرض طائرات الدرون الذي حطم الأرقام القياسية في مهرجان دبي للتسوق بمشاركة 1,500 طائرة درون، وعرض للألعاب النارية أضاءت سماء دبي بحوالي 5,000 طلقة ألعاب نارية. كما شارك في الحدث 150 راقصاً، و100 عازف طبول، وفرقة جوقة مكونة من 50 طفلاً، و7 فنانين محليين، إضافة إلى إقامة عرضين جويين مشوقين ضمّ 9 طائرات لفريقي "إيروسباركس" (Aerosparks) وفرسان الإمارات.
"اتصالات إم أو تي بي": أكثر من مجرد سوق
عادت فعالية "اتصالات إم أو تي بي"، مفهوم التسوق البديل الرائد في مهرجان دبي للتسوق، المشهورة بمنتجات الأزياء الفريدة من نوعها، والتجارب الرائعة من العلامات التجارية، وأرقى وسائل الترفيه على الإطلاق. وحققت الفعالية في دورتها الحادية عشرة في حي دبي للتصميم رقماً قياسياً للزوار بلغ 157,544 زائراً، ما يعكس رغبة سكان دبي وزوارها المتزايدة في تجارب التسوق والترفيه البديلة. وقدمت الفعالية مجموعة مختارة من المشاركين تضمنت 87 بائع تجزئة محلياً وناشئاً، إضافة إلى علامة مستحضرات التجميل العالمية الكبرى "فينتي بيوتي". وقدمت سوق "اتصالات إم أو تي بي" منتجات الأزياء والجمال والديكور المنزلي والمجوهرات والتصاميم التقليدية والمطاعم الشهية والنوافذ المؤقتة وغيرها، كما استضافت عروضاً ترفيهية رائعة على المسرح بمشاركة أكثر من 200 فنان مسرحي، بما في ذلك 60 راقصاً ومسابقتين للرقص. ولمزيد من الترفيه للجميع، تمت إقامة أكثر من 350 مباراة في كرة السلة في ملعب "إمارات سلام جام" (Emarat SlamJam court)، وإطلاق 2.5 مليون فقاعة ضخمة ضمن فعالية "عالم الجيل زد الإماراتي" (Emarat Gen-Z Bubble) الرائعة التي وفرت منطقة مخصصة لالتقاط الصور الفريدة ليستمتع بها الجميع، إضافة إلى عالم الألعاب الإلكترونية في "جيمرز هب" (Gamers Hub).
عروض مذهلة
قدمت فعالية "أضواء دبي" المزيد من اللحظات والتجارب التي لا تنسى، حيث تضمنت عرض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق برعاية شركة الإمارات للبترول، والذي حطم الأرقام القياسية في هذه الدورة. وتضمنت الفعالية عرضين جديدين كلياً كل ليلة طوال أيام المهرجان البالغ عددها 38 يوماً. وفي كل ليلة، كانت السماء تُضاء بحوالي 2,300 طائرة درون قامت بما يصل إلى 57,500 رحلة جوية في 70 عرضاً على مدار 10 ساعات و30 دقيقة. وقد تم التعاون في هذه الدورة مع فنان الرسوم المتحركة وراوي القصص الإماراتي محمد سعيد حارب.
كما أبهر المهرجان المتسوقين في جميع أنحاء المدينة بعروض الألعاب النارية الرائعة، حيث قدّم 36 عرضاً تضمنت أكثر من 69,500 طلقة نارية بوزن إجمالي 1.3 طن، أضاءت السماء في أربعة مواقع، هي السيف ودبي فستيفال سيتي، وبلوواترز وذا بييتش، جي بي آر ، و"مهرجان 321"، وامتدت العروض لـ 112 دقيقة.
وحوّلت "أضواء دبي" المدينة إلى لوحة نابضة بالحياة من الإبداع والفن مع المجسمات والأعمال الضوئية الفريدة عبر مواقع إضافية متعددة. وقدمت هذه الدورة شخصيتي "ذا أنوكي" الشهيرتين لأول مرة في دبي بمجسمين قابلين للنفخ، وظهرا في أربعة مواقع هي السيف، وحتا، و"اتصالات إم أو تي بي"، وحي دبي للتصميم، وشاركا رسالتهما المتعلقة بالاستدامة. كما أقيمت فعالية "إضاءة النيون" من خلال 180 مجسماً ضوئياً في ثلاثة مواقع هي السيف وسوق الذهب وخور دبي. كما تضمنت "أضواء دبي" أيضاً فعالية "عجائب الأمازون" في بالم ويست بييتش، ومدهش بمجسم قابل للنفخ يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في سيتي سنتر مردف، ما أضاف مزيداً من البهجة إلى الأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة.
الأنشطة والفعاليات الجديدة
استمراراً لتطوير عروضه، استضاف مهرجان دبي للتسوق 20 فعالية جديدة هذا العام، من بينها فعالية "كانتين X"، التي شهدت توجه أكثر من 54,000 زائر إلى حديقة مشرف للاستمتاع بالنكهات التي لا تقاوم والترفيه الممتع والأجواء الرائعة. وتعتبر الفعالية وجهة جديدة وعصرية للاسترخاء، حيث تجمع أفضل منافذ الطعام المؤقتة المفضلة في دبي والعلامات التجارية المحلية وسط أجواء عائلية مميزة.
وتضمنت الفعاليات الترفيهية الجديدة هذا العام العرض المسرحي الرائع Slava’s SNOWSHOW وعرض للممثل الكوميدي راسل هوارد في دبي أوبرا، وأمسية Rewind Reloaded الموسيقية من بوليوود والحفلات المبهجة في كوكاكولا أرينا بمشاركة كريس براون وشون بول وتي آي.
ولأول مرة، كانت فعالية "سول دي إكس بي 2023" جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق في حي دبي للتصميم، المركز العالمي للفن والتصميم والإبداع. وقدمت الفعالية جدولاً حافلاً بالعروض الحية المباشرة، وعروض فناني الدي جي، والبطولات الرياضية والجلسات الحوارية وورش العمل الممتعة.
الجوائز والسحوبات وعروض التجزئة
لا يمكن إقامة مهرجان دبي للتسوق بدون عروض التجزئة على مستوى المدينة والسحوبات والجوائز القيمة. وبلغت قيمة الجوائز الكليّة في هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق 25 مليون درهم، منها جوائز نقدية وما يعادلها بقيمة 5 ملايين درهم، إضافة إلى 43 كغ من الذهب، و25 سيارة، وغيرها، في سحوبات فاز فيها 436 متسوقاً.
ومع التركيز على التسوق، شهد المهرجان أيضاً تقديم أكثر من 850 علامة تجارية مجموعات جديدة وتخفيضات تراوحت ما بين 25 بالمئة و75 بالمئة عبر أكثر من 3,500 متجر في أكثر من 100 مركز تسوق على مستوى المدينة. وكان هناك أكثر من 20 يوماً – أو 264 ساعة – من التخفيضات الموسمية خلال مهرجان دبي للتسوق بالإضافة إلى 16 عرضاً ترويجياً، بما في ذلك 6 عروض ترويجية جديدة، تقدّم جوائز مجمعة تزيد عن 3.76 مليون درهم موزعة على 441 فائزاً. كما قدّم 7 برامج ولاء مكافآت إضافية لأعضائهم خلال مهرجان دبي للتسوق.
شتاء لا يُنسى
يقام مهرجان دبي للتسوق في أروع وقت في العام في دبي، حيث يساعد الطقس الشتوي المثالي على قضاء أيام رائعة على الشاطئ مع السباحة والمرح، إضافة إلى أعلى مستويات الضيافة من الفنادق والمنتجعات الرائدة عالمياً، وتجارب تذوق الطعام في جميع أنحاء المدينة، من تناول الطعام في الوجهات الحائزة على نجمة ميشلان إلى طعام الشارع اللذيذ. وكان هذا الموسم أيضاً مليئاً بالبهجة الاحتفالية، مع إقامة الأسواق الشتوية في جميع أنحاء المدينة، من إكسبو إلى مدينة جميرا. وأقيم مهرجان دبي للتسوق أيضاً بالتزامن مع الدورة الافتتاحية لمهرجان "شتانا في حتا"، والذي أقيم في المنطقة الجبلية الخلابة بدبي – مما جعله وجهة مثالية لقضاء أوقات عائلية ممتعة في الهواء الطلق مع مجموعة رائعة من المجسمات الضوئية، وتجارب الطعام الشهية، وعروض الألعاب النارية المبهرة وغيرها. كما استضافت دبي ومهرجان دبي للتسوق احتفالات ليلة رأس السنة مع أكثر من 40 عرضاً مختلفاً للألعاب النارية ليستمتع بها سكان وزوار المدينة مع الأهل والأصدقاء.
وقد ساعدت كل هذه العوامل والفعاليات على جعل هذه الدورة الأكبر والأفضل والأكثر روعة ومرحاً في تاريخ مهرجان دبي للتسوق.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مواعيد الدورة القادمة من مهرجان دبي للتسوق، حيث ستقام الدورة الثلاثون للمهرجان في الفترة من 13 ديسمبر 2024 حتى 19 يناير 2025.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
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