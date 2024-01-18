خبر صحفي - حاوية حياة ثانية من موانئ دبي العالمية تتلقى تبرّعاً سخياً بكرات الجولف من مؤسسة الجولف في دبي

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 يناير 2023 – أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية والشريك الرئيسي لجولة دي بي ورلد للجولف، عن عودة حاوية "حياة ثانية" لكرات الجولف، للمشاركة في موسم 2023/2024 من جولة دي بي ورلد للجولف، ومواصلة جهودها الهادفة لتنمية القاعدة الشعبية لرياضة الجولف على مستوى العالم.
وتعدّ حاوية شحن كرات الجولف "حياة ثانية"، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، والتي يبلغ طولها 20 قدمًا، مفهومًا فريدًا ومبتكرًا مصمّمًا لمنح كرات الجولف "حياة ثانية" عبر استخدامها من جديد في مشاريع رياضة الجولف الشعبية حول العالم. وبدلاً من إرسالها إلى مطامر النفايات، أو إخفائها في الخزائن المنزلية، سيعاد استخدام كرات الجولف الزائدة عن الحاجة، والتي تم جمعها خلال الموسم، من خلال توزيعها على مبادرات رياضة الجولف الشعبية، لتمكين أعداد أكبر من الأشخاص من الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة المتميزة.
وخلال الموسمين الماضيين، تجوّلت حاوية "حياة ثانية"، المدعومة بالخدمات اللوجستية الذكية من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عبر آلاف الكيلومترات في البر والبحر، وجمعت 280 ألف كرة جولف بطرق متنوعة؛ حيث تلقت تبرعات بالكرات من اللاعبين والمشجعين والهيئات الإدارية، والغواصين المحترفين الباحثين عن كرات الجولف في البحر، ومجموعات استخدام الكلاب في جمع الكرات، ومن جامعي كرات الجولف للأطفال. وتم توجيه التبرعات إلى مبادرات رياضة الجولف حول العالم، بما في ذلك كينيا وجنوب أفريقيا والهند وأوروبا.
وفي هذا الإطار، قدمت مؤسسة الجولف في دبي تبرعًا سخيًا يصل إلى 18 ألف كرة جولف للمجموعة، بمناسبة مشاركتها الأولى في جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم ضمن بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"؛ لترتفع بذلك حصيلة كرات الجولف التي جمعتها حاوية موانئ دبي العالمية إلى 280 ألف كرة.
وشمل تبرع مؤسسة الجولف في دبي تقديم 3 آلاف كرة من عقارات جميرا للجولف، و7 آلاف كرة من نادي خور دبي للجولف واليخوت، و8 آلاف كرة من نادي الإمارات للجولف، والذي يستضيف هذا الأسبوع بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك".
وبهذه المناسبة، قال كريس ماي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجولف في دبي: "نحن سعداء بمساهمتنا في هذه المبادرة المجتمعية الفريدة، والتبرع بـ 18 ألف كرة لحاوية "حياة ثانية" من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد". ونأمل أن تتمكن هذه المبادرة الرائعة في عامها الثالث من مواصلة توسيع قاعدة لعبة الجولف في دولة الإمارات وسائر أنحاء العالم".
ومن جانبه، قال دانييل فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "ساهمت مبادرتنا على مدى العامين الماضيين بتحقيق أثر إيجابي متميز، وذلك بالاعتماد على حلولنا اللوجستية الذكية، سعياً لمواصلة تطوير لعبة الجولف على مستوى القاعدة الشعبية في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف دانييل: "نتوجه بالشكر لأصدقائنا في مؤسسة الجولف في دبي على تبرعهم السخي بكرات الجولف، ومع انطلاق العام الثالث لحاوية كرات الجولف "حياة ثانية"، نتطلع إلى تحقيق موسم ناجح آخر من جولة دي بي ورلد للجولف".
وبمجرد انتهاء بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، ستبدأ حاوية "حياة ثانية" من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" رحلتها لعام 2024 انطلاقًا من ميناء جبل علي في دبي؛ حيث قطعت الحاوية خلال موسم 2023 وحده مسافة تزيد عن 20 ألف كيلومتر أثناء زيارة سبع فعاليات من جولة دي بي ورلد للجولف، بما في ذلك بطولة كوريا عبر ميناء بوسان، وبطولة "بي إم دبليو" الدولية المفتوحة في ميونيخ عبر بوابة روتردام العالمية، وكأس رايدر في روما عبر ميناء نابولي.
وفي حال توجهكم لحضور بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 18 يناير حتى 21 يناير، لا تنسوا التبرع بكرات الجولف الزائدة عن الحاجة في موقع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في قرية البطولة، كي تحظوا بفرصة للفوز بمجموعة من الجوائز الرائعة.
وسيتم الإعلان عن مزيد من طرق جمع كرات الجولف في الموعد المناسب.
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