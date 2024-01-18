قرية ليوا تختتم فعالياتها الشتوية باحتفال استثنائي ليلة رأس السنة

(MENAFN
- Katch ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (18 يناير 2024): كشفت قرية ليوا، بدعم من شركة دو وبالتعاون مع بنك ويو وشركة إكسيد، عن اختتام عام 2023 باحتفالات لا تنسى، حيث أتاحت القرية للزوار الذي زاد عددهم عن 100 ألف شخص الاستمتاع بفعالياتها بين 8 و31 ديسمبر. وجسدت الفعالية جوهر الثقافة الإماراتية وغناها من خلال تقديم تشكيلة من المأكولات الشهية والعروض الفنية وتجارب التسوق وخيارات الترفيه المميزة. كما شكلت هذه الفعالية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إضافة فريدة إلى فعاليات مهرجان ليوا، لتصبح وجهةً شتويةً مفضلة لجميع الزوار الراغبين في الابتعاد عن صخب المدينة.
وتميزت القرية بتصميمها المعماري الفريد الذي يجمع بين الأصالة واللمسات العصرية مع مساحة تزيد عن الدورة الأولى بنسبة 20%، حيث وفرت مركزاً حيوياً يلبي جميع الأذواق والتفضيلات وتألفت من سبع مناطق رئيسية تشمل منطقة السوق، والسوق الإماراتي التقليدي الذي يتميز بإطلالاته الخلابة على السطح؛ ومنطقة الواحة التي تجمع بين أصالة الماضي وجمال الحاضر؛ ومنطقة الوادي التي تتميز باستخدام المواد المستدامة تحت السماء المرصعة بالنجوم وسط البيئة الصحراوية الساحرة؛ بالإضافة إلى منطقة الجناح، الملاذ الهادئ المخصص للاسترخاء والراحة؛ ومنطقة الكرنفال، المنتزه الترفيهي الحيوي؛ ومنطقة ببجي موبايل المخصصة لاستعراض عالم اللعبة المفعم بالتشويق والمغامرة؛ والمسرح الرئيسي الذي يقدم عروضاً عربية آسرة في عطلة نهاية الأسبوع.
وتحولت القرية إلى وجهة استثنائية لعشاق الطعام الباحثين عن تجارب جديدة، حيث تم تقديم تشكيلة متنوعة من المأكولات والأطباق على مدار الشهر. وتضمنت قائمة علامات الطعام والمشروبات نينيف، وسيخ باي سلو، وسلو آند مور، وحاتم مطر، وبي بي سوشال داينينج، وهوم بيكري، وأبسلوت زيرو، وعلامة رين التي تعاونت مع ترايانو لتقديم تجربة مأكولات ومشروبات وتسوق فريدة. كما شملت قائمة العلامات علامة إرث الحائزة على جائزة دليل ميشلان، ومقهى ليتس، وهريس الفريج، وكباب زمن أول، ومندي مان، وممتاز، وكارتل كوفي روسترز، ودالات الراية، ووايت، وقليز، وباسكن روبنس، وهوكا، وماماسيتا، وليوباردو، وجيجلي ويجلي، وسولت، وأورو بيتزيريا، وآي أر دي كيه وجوت وماست.
وتكاملت تجارب الطعام مع وجهات التسوق المؤقتة التي وفرت مجموعة متنوعة من منتجات الموردين المحليين والدوليين، حيث حظي الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب التسوق الفريدة، مما ساهم في إضفاء مزيد من التشويق. وتضمنت علامات التسوق علامة بنيفت، وخلطات للعطور، ومايكل كورس، وفريند أوف ماين، والفنش، وأوديلا أند كو، وعلامة كارتر آند وايت، وفيذرز، وانفانسك دخون، وعـيطموس، ودكان، وإيزيل، وأوفيند، وإم كيو بيرفيومس، وذا ويكر هيفن أكسيسوريز، لتوفر لمحبي التسوق وجهة متكاملة.
واستضافت قرية ليوا العديد من الفنانين الذين قدموا عروضاً في نهاية كل أسبوع من أجل زيادة تنوع نسيجها الثقافي، بمن فيهم بندر بن عوير وغريب ال مخلص في 9 ديسمبر، وعبادي الجوهر وأريام وعايض في 23 ديسمبر، وعلي بن محمد وديانا حداد وموضي الشمراني في 30 ديسمبر، بالإضافة النجوم البارزين الذين شاركوا في حفل رأس السنة وهم خالد عبد الرحمن وعيضة المنهالي وحمد العامري.
وترافق حفل رأس السنة مع ألعاب نارية مذهلة وعرض لطائرات الدرون، مما أضفى مناظر خلابة على القرية، حيث تحولت السماء إلى لوحة من الأضواء والألوان بطريقة تأسر قلوب الزوار.
واختتمت القرية فعالياتها بزيادة في عدد الزوار بنسبة 38% مقارنة بالموسم الماضي للقرية، مما رسخ مكانة القرية بوصفها وجهة شتوية مفضلة للراغبين في الاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية والثقافية والمغامرات الصحراوية لتي توفرها دولة الإمارات. كما يشكل هذا النجاح إنجازاً غير مسبوقٍ مع إرث يمتد لسنوات، مما يجعل الدورة القادمة من القرية إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في الموسم.
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