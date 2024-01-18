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7 آلاف ريال تكلفة سجاد يدوي مندثر بالأحساء

1/18/2024 4:25:50 AM
(MENAFN- Al Watan) أعادت نحو 29 فتاة ((سعودية)) إنتاج سجاد يدوي ((صناعة تراثية حرفية مندثرة)) في الأحساء، وذلك بتنظيم من جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية، وجمعية فتاة الأحساء التنموية، من خلال مبادرة رفع كفاءة الصناعات اليدوية، بما تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، وتأكيد جودة المنتجات لرفع القدرة التنافسية، بقيمة سعرية للسجادة الواحدة، تصل إلى 7 آلاف ريال (النوع المعلق)، بمقاس (2×1 متر مربع)، وتستغرق إنتاجها شهرا واحدا، مع إتاحة إنتاج سجاد يدوي بقياسات أقل.
تراثية أحسائية
استعرض رئيس جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، التصاميم والنقوش في السجاد، وهي مستوحاة من نقوش بنمط تراثي، ورسوم تجريدية، ونقوش جدارية، ونقوش خشبية للأبواب، لمواقع تراثية في الأحساء، كقصر السراج، وبوابة قصر السراج، والنخلة الأحسائية، ومبان تراثية في الأحساء، ومنزل في حي الكوت التاريخي، ومنزل في حي النعاثل التاريخي، وبوابة القيصرية، وأعمال فنون الصناعات التراثية اليدوية، موضحًا أن من بين مراحل المشروع، هي: قيمة السجاد: اختيار السجاد المعلق، الهوية محلية أحسائية.التصميم: الحجم، صورة أو نقوش، أو لوحة فنية، وتحويل النقوش الجصية إلى زخارف. نقوش جصية، نقوش خشبية، صوف، قطن. تأهيل مناجر لصناعة النول. التدريب على نقل التصاميم إلى مربعات جاهزة لعمل السجاد. عمل تصاميم إضافية أصغر حجمًا.
التسجيل في Guinness
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية لطيفة العفالق، توجهها إلى تسجيل صناعة السجاد اليدوي في الأحساء، كرقم قياسي في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية Guinness.
مراحل المشروع:
- قيمة السجاد: اختيار السجاد المعلق، الهوية محلية أحسائية.
- التصميم: الحجم، صورة أو نقوش، أو لوحة فنية، وتحويل النقوش الجصية إلى زخارف.
- نقوش جصية، نقوش خشبية، صوف، قطن.
- تأهيل مناجر لصناعة النول.
- التدريب على نقل التصاميم إلى مربعات جاهزة لعمل السجاد.
- عمل تصاميم إضافية أصغر حجمًا.

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