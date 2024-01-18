7 آلاف ريال تكلفة سجاد يدوي مندثر بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan) أعادت نحو 29 فتاة ((سعودية)) إنتاج سجاد يدوي ((صناعة تراثية حرفية مندثرة)) في الأحساء، وذلك بتنظيم من جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية، وجمعية فتاة الأحساء التنموية، من خلال مبادرة رفع كفاءة الصناعات اليدوية، بما تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، وتأكيد جودة المنتجات لرفع القدرة التنافسية، بقيمة سعرية للسجادة الواحدة، تصل إلى 7 آلاف ريال (النوع المعلق)، بمقاس (2×1 متر مربع)، وتستغرق إنتاجها شهرا واحدا، مع إتاحة إنتاج سجاد يدوي بقياسات أقل.
تراثية أحسائية
استعرض رئيس جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، التصاميم والنقوش في السجاد، وهي مستوحاة من نقوش بنمط تراثي، ورسوم تجريدية، ونقوش جدارية، ونقوش خشبية للأبواب، لمواقع تراثية في الأحساء، كقصر السراج، وبوابة قصر السراج، والنخلة الأحسائية، ومبان تراثية في الأحساء، ومنزل في حي الكوت التاريخي، ومنزل في حي النعاثل التاريخي، وبوابة القيصرية، وأعمال فنون الصناعات التراثية اليدوية، موضحًا أن من بين مراحل المشروع، هي: قيمة السجاد: اختيار السجاد المعلق، الهوية محلية أحسائية.التصميم: الحجم، صورة أو نقوش، أو لوحة فنية، وتحويل النقوش الجصية إلى زخارف. نقوش جصية، نقوش خشبية، صوف، قطن. تأهيل مناجر لصناعة النول. التدريب على نقل التصاميم إلى مربعات جاهزة لعمل السجاد. عمل تصاميم إضافية أصغر حجمًا.
التسجيل في Guinness
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية لطيفة العفالق، توجهها إلى تسجيل صناعة السجاد اليدوي في الأحساء، كرقم قياسي في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية Guinness.
مراحل المشروع:
- قيمة السجاد: اختيار السجاد المعلق، الهوية محلية أحسائية.
- التصميم: الحجم، صورة أو نقوش، أو لوحة فنية، وتحويل النقوش الجصية إلى زخارف.
- نقوش جصية، نقوش خشبية، صوف، قطن.
- تأهيل مناجر لصناعة النول.
- التدريب على نقل التصاميم إلى مربعات جاهزة لعمل السجاد.
- عمل تصاميم إضافية أصغر حجمًا.
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