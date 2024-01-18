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فخار وخزف صيني بحطام سفينة أثرية في أملج

1/18/2024 4:25:50 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف مؤتمر التراث الثقافي المغمور بالمياه أنه تم العثور على اكتشاف حطام سفينة في أملج، وهي آخر 3 حطامات وجدت من السفن الثلاث في البحر الأحمر، ويعود تاريخها وفق البضائع إلى القرن 18، وكانت تبحر في الاتجاه الشمالي الغربي وحطام السفن الثلاث دليل على النشاط التجاري على امتداد الساحل البحر الأحمر، ولم يتم التحقق بشكل شامل من أي حطام لتلك السفن الثلاثة، وأنه باقي حتى الوقت الحالي درستها حيث لم تدرس قيمتها التاريخية والاقتصادية، وكذلك لم تدرس تفاصيل هندسة هيكل السفينة وتنوع البضائع التي تضمنت بشكل رئيسي جرار الماء وغلايين دخان من الفخار والخزف الصيني والتوابل، وأنه تم العثور على حطام هذه السفينة في مياه أملج خلال عام 2000، وجرى مسحه مبدئيا عامي 2015 و2016، وخلال عام 2022 بدأ فريق من متخصصي الآثار السعوديين والإيطاليين والمصريين أول عمليات التنقيب تحت الماء في السعودية عن حطام هذه السفينة. جاء ذلك من خلال مؤتمر التراث الثقافي المغمور بالمياه والذي أقيم بجدة.
مسح التراث البحري
تم من خلال المؤتمر طرح ورقة علمية تناقش مسح التراث البحري في نيوم، وكان مختصر تلك الورقة هو أنه يعد مسح الآثار الغارقة الذي أجراه فريق من متخصصي الجيوفيزياء وعلماء الآثار في نيوم أول مسح منهجي واسع النطاق من نوعه في البحر الأحمر، وسلطت نتائج هذا المشروع الرائدة الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمنطقة نيوم خلال العصور القديمة المتأخرة وأواخر فترة ما قبل الإسلام، واستعرضت الورقة العلمية نتائج مشروع نيوم البحري، وتم مناقشة المنهجيات المتبعة في المسح التي يمكن استخدامها في دراسات الآثار الغارقة مستقبلا في البحر الأحمر، وكشف المسح عن كمية كبيرة من جرار الأمفورات الرومانية المتأخرة، ويعد اكتشاف حطام هذه السفن دليلا قاطعا على أن ارتباط تجارة البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي خلال العصور القديمة مما يسلط الضوء على الاتصالات والتفاعلات المكثفة بين جنوبي البحر الأحمر ( أدوليس، إمبراطورية أكسوم)، جنوبي الجزيرة العربية وشمالي البحر الأحمر (مناطق نيوم وخليج العقبة)، وتقدم نتائج هذا المسح رؤى حول التجارة والصلات بين الإمبراطورية البيزنطية ودول البحر الأحمر والمجتمعات الساحلية والمحيط الهندي خلال هذه الفترة.

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