المشاركون في إقامة العلا الفنية

(MENAFN
- Al Watan) ويشارك فنانون ومصممون من جميع أنحاء العالم، في برنامج إقامة العلا الفنية، ويُعد البرنامج فرصة لتشجيع الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة على استكشاف إمكانيات العلا، كما يأتي في إطار تعزيز مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للعقول المبدعة، ووجهة لبرامج الإقامة الفنية.
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أسماء المشاركين في النسخة القادمة من برنامجها للإقامة الفنية، والذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFalula)، ويتضمن الموسم الجديد، والذي سيستمر طوال العام الحالي 2024، ستة برامج خُصِّصت خمسة منها للإقامة الفنية، بينما خُصِّص البرنامج السادس لرابطة الخريجين، وتشمل هذه البرامج، إقامة العلا للفن التشكيلي، وإقامة العلا للتصميم، وإقامة العلا للفنون وعلم النبات والزراعة وتنسيق الحدائق، وإقامة العلا للتراث والابتكار، والإقامات طويلة المدة.
هذا، وتضم قائمة المشاركين ببرنامج إقامة العلا للفن التشكيلي فنانين من فرنسا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، هُم ((هوغو سيرفانين))، و))جويل سبرينغ))، و))ميثاء عبدالله))، و))ريم الناصر)) و))مارلون دي أزامبوجا))، و الثنائي ((بيانكا بوندي)) و ((جويلام بوسيه)).
وستضم قائمة برنامج إقامة العلا للتصميم كلًّا من ((مجموعة بحريني دينش)) من البحرين والدنمارك، ومجموعة ((هول هاوس))، و))ليو أورتا)) من فرنسا، و))أستديو المواد الخام)) من الهند، و))لين عجلان)) من المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة لقائمة الإقامات طويلة المدة، فستضم ((أيمن زيداني)) من المملكة العربية السعودية، و))طارق عطوي)) من لبنان، و))غريغوري شاتونسكي)) من فرنسا.
يشار إلى أن مشاهدة الأعمال الفنية التي أنتجتها بعض برامج العلا للإقامة الفنية، ستكون متاحة للزوار عبر مهرجان العلا للفنون، حيث ستقدِّم برامج الإقامة الفنية معرضين ضمن فعاليات المهرجان، خلال الفترة من 9 فبراير حتى 2 مارس 2024، سيتم تخصيصهما لبرنامجي الفن التشكيلي والتصميم.
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