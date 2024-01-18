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المشاركون في إقامة العلا الفنية

1/18/2024 4:25:50 AM
(MENAFN- Al Watan) ويشارك فنانون ومصممون من جميع أنحاء العالم، في برنامج إقامة العلا الفنية، ويُعد البرنامج فرصة لتشجيع الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة على استكشاف إمكانيات العلا، كما يأتي في إطار تعزيز مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للعقول المبدعة، ووجهة لبرامج الإقامة الفنية.
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أسماء المشاركين في النسخة القادمة من برنامجها للإقامة الفنية، والذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFalula)، ويتضمن الموسم الجديد، والذي سيستمر طوال العام الحالي 2024، ستة برامج خُصِّصت خمسة منها للإقامة الفنية، بينما خُصِّص البرنامج السادس لرابطة الخريجين، وتشمل هذه البرامج، إقامة العلا للفن التشكيلي، وإقامة العلا للتصميم، وإقامة العلا للفنون وعلم النبات والزراعة وتنسيق الحدائق، وإقامة العلا للتراث والابتكار، والإقامات طويلة المدة.
هذا، وتضم قائمة المشاركين ببرنامج إقامة العلا للفن التشكيلي فنانين من فرنسا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، هُم ((هوغو سيرفانين))، و))جويل سبرينغ))، و))ميثاء عبدالله))، و))ريم الناصر)) و))مارلون دي أزامبوجا))، و الثنائي ((بيانكا بوندي)) و ((جويلام بوسيه)).
وستضم قائمة برنامج إقامة العلا للتصميم كلًّا من ((مجموعة بحريني دينش)) من البحرين والدنمارك، ومجموعة ((هول هاوس))، و))ليو أورتا)) من فرنسا، و))أستديو المواد الخام)) من الهند، و))لين عجلان)) من المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة لقائمة الإقامات طويلة المدة، فستضم ((أيمن زيداني)) من المملكة العربية السعودية، و))طارق عطوي)) من لبنان، و))غريغوري شاتونسكي)) من فرنسا.
يشار إلى أن مشاهدة الأعمال الفنية التي أنتجتها بعض برامج العلا للإقامة الفنية، ستكون متاحة للزوار عبر مهرجان العلا للفنون، حيث ستقدِّم برامج الإقامة الفنية معرضين ضمن فعاليات المهرجان، خلال الفترة من 9 فبراير حتى 2 مارس 2024، سيتم تخصيصهما لبرنامجي الفن التشكيلي والتصميم.

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