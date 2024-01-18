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التدريب التقني بمكة يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث

1/18/2024 4:25:50 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن التدريب التقني‬⁩ بمنطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بالمنطقة للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1445/07/09هـ.
‏وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط
ولمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي"

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