التدريب التقني بمكة يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث

(MENAFN
- Al Watan) أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بالمنطقة للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1445/07/09هـ.
وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط
ولمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي"
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