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سحب بسكويت من الأسواق البريطانية لاحتوائه على يرقات العثة

1/18/2024 4:25:49 AM
(MENAFN- Al Watan) سحبت مجموعة من منتجات شركة "ديلسفورد" للأغذية العضوية من الأسواق البريطانية، بعد اكتشاف وجود يرقات حشرة العثة بداخلها.
وقالت الشركة إن جميع دفعات البسكويت والخبز المقرمش "غير آمنة للأكل بسبب وجود يرقات العثة".
ولفتت الشركة إلى أنه "بإمكان من اشترى المنتجات الملوثة إبقاء العبوة مغلقة وإعادتها إلى المتجر الذي اشتراها منه، حيث سيسترد الزبائن أموالهم".
ووفقا شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فخلال الشهر الماضي سحبت أيضا بعض منتجات شركة "تيسكو" من المتاجر في أنحاء البلاد لذات السبب.
والعثة من أكثر الكائنات الحية شيوعا في العالم، حيث بإمكانها العيش في مختلف الظروف والمناخات، حتى الثلجية منها.

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