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اكتمال المرحلة الأولى من برنامج تحول القطاع الصحي

1/18/2024 4:25:49 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى من تحوّلها قد اكتملت، بإطلاق التجمعات الصحية بمناطق المملكة كافة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة وتعزيز قدراته ومكانته كقطاعٍ فعال ومتكامل، ليسهم في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم خلال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية. ويأتي هذا الإعلان استجابةً لقرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 19 /08 /1443هـ الذي ينص على الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقاً لنظامها الأساس المرافق، وتستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، وتكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
ويسهم إطلاق التجمعات الصحية في تسهيل رحلة المستفيد من خدمات الرعاية الصحية، بدءاً من مراكز الرعاية الأولية وصولاً إلى التحويل للمستشفى المناسب في وقت يتناسب مع حالة المستفيد واحتياجه، وستعمل التجمعات الصحية على إحداث تغيير جذري في الرعاية التي تقدم للمستفيدين وفق نموذج الرعاية الحديث، وذلك من خلال تحويل جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية في أنحاء المملكة، ليخدم كل تجمع صحي حوالي مليون شخص، حيث يتضمن كل تجمع صحي على مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية في نطاقه، ليتمكن المستفيد في أثناء مراجعته للتجمع من الحصول على الخدمات المطلوبة عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديم الخدمة وضمان رضا المستفيدين، وسيكون التجمع مسؤولاً أيضًا عن صحة السكان في نطاقه عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الدورية المبكرة للجميع أو التعاون مع الجهات الأخرى لإيجاد بيئة مجتمعية أكثر صحة.
يذكر أن "الصحة" أطلقت التجمعات الصحية بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمات الصحية وتيسير تنقله بين أنواع الرعاية المختلفة، حيث ترتكز التجمعات على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع ورفع وقايته، عبر العديد من البرامج، كبرامج تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وبرامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.

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