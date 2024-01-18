اليابان تستقبل عددا قياسيا من الزائرين في ديسمبر بلغ 2.73 مليون

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أن اليابان استقبلت عددا قياسيا من السياح في ديسمبر كانون الأول مما يعكس نجاحها في التعافي السريع خلال العام الماضي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتشير بيانات صادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية إلى ارتفاع عدد الزائرين الأجانب لأغراض العمل والترفيه إلى 2.73 مليون شخص في الشهر الماضي مقارنة مع 2.44 مليون في نوفمبر تشرين الثاني.

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وسجل شهر ديسمبر أعلى عدد للسياح على الإطلاق إذ ارتفع بنحو ثمانية بالمئة من المستوى الذي تم رصده قبل الجائحة في عام 2019.

وقالت المنظمة إنه على مدى عام 2023 بأكمله وصل ما يزيد قليلا عن 25 مليون سائح إلى اليابان.

وتوقفت السياحة إلى اليابان لأكثر من عامين تقريبا خلال فترة الجائحة حيث فرضت البلاد إجراءات صارمة على الحدود لكن حركة السياحة تعافت بسرعة بعد أن أعادت الحكومة السماح لرعايا الكثير من الدول بدخول أراضيها دون تأشيرة.





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