((سيما لوجستيك)) تستثمر 60 مليون جنيه خلال 2024

تخطط شركة سيما لوجستيك SEMA LOGISTIC لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى لاستثمار 60 مليون جنيه خلال 2024.

وقال المهندس أحمد عوض، رئيس الشركة، إنَّ المشروعات التى قامت بها وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية والممرات والمناطق اللوجستية الجديدة والموانئ البرية والجافة دفعت الشركة لاعتماد توسعات جديدة من خلال شراء أراضٍ لإقامة مخازن وساحات تخزين لتعزيز أعمالها بقطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة للعملاء.

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وأضاف أن الشركة أبرمت تعاقدات جديدة مع إحدى الشركات المصرية لاستيراد معدات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه، فضلاً عن شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول الحالى من المعدات اللوجستية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة، وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ((عوض))، أن العام الماضى شهد تراجعاً حاداً فى حجم أعمال الشحن والنقل والتخزين بالشركة؛ بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التى أسهمت فى انخفاض أعمال الشركة بنحو 40%.

وقال إنَّ إيرادات الشركة تراجعت بنسبة 30%، خلال العام الماضى؛ حيث سجلت 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف 20 مليون جنيه إيرادات خلال العام الجارى.

وأشار ((عوض)) إلى أن الشركة وضعت خطة للتوسع إقليمياً بدول الشرق الأوسط خلال السنوات الـ5 المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد خلال 2024، واقتناص المزيد من الأعمال اللوجستية لتعويض الخسائر الماضية.

وذكر أن رأسمال ((سيما لوجستيك)) بالسوق المصرى يبلغ 120 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، موضحاً أنه من المستهدف العمل على زيادته بصفة دورية للحفاظ على تنافسية الشركة بالسوق الملاحى.

وذكر أن ((سيما لوجستيك)) لديها أعمال بالمشروعات القومية مثل القطاعات البترولية والطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الشركة أبرمت تعاقدات على بضائع خاصة بالمستلزمات الطبية والسلع الغذائية أيضاً ضمن خطط التوسع فى القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن معدلات التداول للشركة، خلال العام الماضى، بلغت 100 ألف حاوية، لكنها حصيلة منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.

وفى سياق متصل، قال ((عوض))، إن تعليق بعض التوكيلات الملاحية عملياتها بالبحر الأحمر؛ بسبب هجوم الحوثيين أسهم فى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحرى، وسيكبد الخطوط الملاحية خسائر بالملايين.

لفت إلى إن استمرار الأزمة الحالية سيسهم فى ارتفاع الأسعار أيضاً بواقع 30% عن سابقها، لافتاً إلى أن التأثير سيكون مضاعفاً على العالم العربى.

وتوقع رئيس الشركة أن تتجه الأمور للتحسن والتعافى مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى جمدتها الأزمات العالمية.

وأشاد ((عوض))، بالميناء الجاف بالسادس من اكتوبر من حيث سرعة عمليات التخليص الجمركى للبضائع الخاصة به الواردة من ميناء الإسكندرية دون عناء أو تكاليف إضافية أو غرامات أو أرضيات، فضلاً عن القضاء على حالات التكدس فى الموانئ البحرية التى كانت تشهدها الشركة الفترة الماضية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز لوجستى عالمى من خلال تطوير جميع الموانئ والعمل على تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.

وذكر أن قطاع الموانئ البحرية وسياحة اليخوت وتعزيز تجارة الترانزيت من القطاعات المستهدفة كمصادر جديدة للدخل النقدى الأجنبى بجانب قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج.