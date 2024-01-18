بي 2 بي برايم تحصل على رخصة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة B2Prime، حصول بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط B2B Prime Digital MENA على موافقة مبدئية للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
وأشارت الشركة -وفقاً لصحيفة البيان- إلى أن الترخيص سيظل خاضعًا لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قِبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
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ويتم منح الموافقات الأولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي للتراخيص التي تغطي أنشطة خدمات تبادل الأصول الافتراضية وخدمات وسيط الأصول الافتراضية وخدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها.
وذكرت الشركة أن موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الأولية هي خطوة في السعي للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية، وسيسمح للشركة بالمضي في عملية الترخيص مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمات الصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107736862
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