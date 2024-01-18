بي 2 بي برايم تحصل على رخصة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة B2Prime، حصول بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط B2B Prime Digital MENA على موافقة مبدئية للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وأشارت الشركة -وفقاً لصحيفة البيان- إلى أن الترخيص سيظل خاضعًا لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قِبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

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ويتم منح الموافقات الأولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي للتراخيص التي تغطي أنشطة خدمات تبادل الأصول الافتراضية وخدمات وسيط الأصول الافتراضية وخدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها.

وذكرت الشركة أن موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الأولية هي خطوة في السعي للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية، وسيسمح للشركة بالمضي في عملية الترخيص مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمات الصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.





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