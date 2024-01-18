قناة السويس تدعم تحالف ميرسك وهاباج لويد الجديد

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً أمس ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة ميرسك العالمية؛ لبحث تطورات الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر ومناقشة التنسيق مع التعاون التشغيلى طويل الأمد الذى يجمع كلاً من مجموعة ميرسك العالمية، ومجموعة هاباج لويد الألمانية.

ووفقا لبيان صادر عن شركة ميرسك اطلعت عليه“البورصة”، يبدأ التحالف عمله فبراير 2025، ويضم التعاون حوالي 290 سفينة وتساهم ميرسك بنحو 60% وهاباج لويد 40% بسعة إجمالية تبلغ 3.4 مليون حاوية (TEU).

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ويوفر التحالف فرق تشغيلية مخصصة لإدارة التعاون وتقديم جدول زمني تزيد على 90% بمجرد تشغيل الشبكة بشكل تدريجي بجانب دعم نموذج حوكمة قوي والتزامات تعاقدية.



وسيغطي التحالف الجديد 7 مجالات تجارية تشمل آسيا / شمال أوروبا وآسيا / البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط – الهند / أوروبا وآسيا / الشرق الأوسط وآسيا / الساحل الشرقي للولايات المتحدة بجانب آسيا / الساحل الغربي للولايات المتحدة وعبر المحيط الأطلسي ومن المقرر أن يقدم نحو 26 خدمة رئيسية.



وقال((ربيع)) فى بيان للهيئة، إن العلاقات المشتركة التى تجمع قناة السويس بعملائها هى علاقات ممتدة وقائمة على التعاون والتنسيق المشترك بهدف دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، خاصة فى أوقات الأزمات، وذلك عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء واستطلاع آرائهم واحتياجاتهم وفقاً لتداعيات الموقف.

أوضح أن قناة السويس تقدم خدمات الصيانة والإصلاح من خلال ترسانات الهيئة المتواجدة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن خدمات الإسعاف البحرى وخدمات التزود بالوقود وغيرها من الخدمات التى تجعل من قناة السويس مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية.

وقال كيث سفندسن، المدير التنفيذى لمجموعة APM Terminals، إنَّ مجموعة ميرسك العالمية حريصة على مراقبة تطورات الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، وإعادة تقييم سياساتها بشكل مستمر.