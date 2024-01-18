((أوشن إكسبريس)) تقدم عطاء إنشاء ميناء برج العرب الجاف الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: مليار جنيه تكلفة المشروع واستشارى مصرى أشرف على الدراسات
تعتزم شركة أوشن إكسبريس شيبنج لتطوير الموانئ تقديم العرض الفنى والمالى لإنشاء وتشغيل ميناء برج العرب الجاف لهيئة الموانئ البرية والجافة فبراير المقبل.
وقال مصادر مطلعة، إنَّ الميناء الجديد يقام على مساحة تقدر بـ120 فداناً بتكلفة تقديرية مليار جنيه، وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.
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وقال مصدر حكومى، إنَّ وزارة النقل منحت التحالف 6 أشهر لتقديم العرض الفنى والمالى من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم أغسطس، موضحاً أن وزارة النقل تسعى للبت فى عروض الشركة فى غضون شهر من تاريخ تقديمها على أقصى تقدير لسرعة توقيع عقود التمويل والإسناد والبدء فى إجراءات التنفيذ لتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع.
وأوضحت مصادر بالشركة، أن هناك شركة وطنية مصرية هى التى أشرفت على الدراسات النهائية لتنفيذ الميناء الجاف ببرج العرب، بما يتوافق مع متطلبات وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
أشارت المصادر إلى أن المرحلة الاولى تشمل 40% من مساحة الميناء، وتحتوى على محطة استقبال لقطارات البضائع، كما تقدر المرحلة الثانية بنحو 60% تشتمل على ساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات بالإضافة إلى جميع خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء. “الوزير”: تنفيذ 25 ميناءً جافًا في إطار تحويل مصر لمركز تجاري عالمي
وذكرت المصادر، أن الميناء الجاف الجديد سيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى، ما يسهم فى زيادة معدلات التداول بالميناء البحرى من جانب والوصول لصفر غرامات وأرضيات وتكاليف إضافية تقع على عاتق المستثمر من جانب آخر.
وقالت المصادر، إن الميناء سيُخدِم على المناطق الصناعية المتواجدة بالمدينة، فضلاً عن أعمال القيمة المضافة التى سيقدمها لجميع المصنعين والمستثمرين بالمدينة، خاصة أن ((برج العرب)) تعد من المدن المخطط لها مجمعات صناعية السنوات المقبلة بها العديد من المستثمرين المتقدمين بطلبات لإنشاء مصانع وضخ استثمارات كبرى، ومن المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنوياً، بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.
وتهدف هيئة الموانئ البرية أن يكون ميناء برج العرب مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستوردة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركى وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذى يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائى.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بحلول 2030 من أجل تعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية الممتدة على طريق القاهرة كيب تاون.
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