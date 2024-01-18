((أوشن إكسبريس)) تقدم عطاء إنشاء ميناء برج العرب الجاف الشهر المقبل

تعتزم شركة أوشن إكسبريس شيبنج لتطوير الموانئ تقديم العرض الفنى والمالى لإنشاء وتشغيل ميناء برج العرب الجاف لهيئة الموانئ البرية والجافة فبراير المقبل.

وقال مصادر مطلعة، إنَّ الميناء الجديد يقام على مساحة تقدر بـ120 فداناً بتكلفة تقديرية مليار جنيه، وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.

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وقال مصدر حكومى، إنَّ وزارة النقل منحت التحالف 6 أشهر لتقديم العرض الفنى والمالى من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم أغسطس، موضحاً أن وزارة النقل تسعى للبت فى عروض الشركة فى غضون شهر من تاريخ تقديمها على أقصى تقدير لسرعة توقيع عقود التمويل والإسناد والبدء فى إجراءات التنفيذ لتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع.

وأوضحت مصادر بالشركة، أن هناك شركة وطنية مصرية هى التى أشرفت على الدراسات النهائية لتنفيذ الميناء الجاف ببرج العرب، بما يتوافق مع متطلبات وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

أشارت المصادر إلى أن المرحلة الاولى تشمل 40% من مساحة الميناء، وتحتوى على محطة استقبال لقطارات البضائع، كما تقدر المرحلة الثانية بنحو 60% تشتمل على ساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات بالإضافة إلى جميع خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

وذكرت المصادر، أن الميناء الجاف الجديد سيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى، ما يسهم فى زيادة معدلات التداول بالميناء البحرى من جانب والوصول لصفر غرامات وأرضيات وتكاليف إضافية تقع على عاتق المستثمر من جانب آخر.

وقالت المصادر، إن الميناء سيُخدِم على المناطق الصناعية المتواجدة بالمدينة، فضلاً عن أعمال القيمة المضافة التى سيقدمها لجميع المصنعين والمستثمرين بالمدينة، خاصة أن ((برج العرب)) تعد من المدن المخطط لها مجمعات صناعية السنوات المقبلة بها العديد من المستثمرين المتقدمين بطلبات لإنشاء مصانع وضخ استثمارات كبرى، ومن المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنوياً، بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

وتهدف هيئة الموانئ البرية أن يكون ميناء برج العرب مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستوردة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركى وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذى يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائى.

وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بحلول 2030 من أجل تعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية الممتدة على طريق القاهرة كيب تاون.