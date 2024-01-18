إنتاج منجم السكرى للذهب يرتفع 2% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.
وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.
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وذكرت الشركة، فى بيان، أنها أنفقت 7 ملايين دولار على أعمال التنقيب والاستكشافات فى مصر، وخصصت 9 ملايين دولار لأعمال الاستكشافات فى الصحراء الشرقية خلال العام الجارى.
وكشفت سنتامين استهدافها إنتاج ما بين 450 و470 ألف أوقية خلال العام الجارى. “سنتامين” تتبنى خطة لزيادة عمر منجم السكرى
وتوقعت شركة سنتامين حصولها على موافقة نهائية من البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2024.
وقال الشركة إنها حصلت على موافقة مبدئية على اتفاقية للاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية، كإطار استثمارى سيتم تطبيقه على الاكتشافات التجارية داخل ثلاث كتل استكشافية للشركة.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح تراخيص لشركة سنتامين لمدة 30 عامًا، تشمل:“رسوم حكومية قدرها 5% على إيرادات الصهر، ومعدل ضريبة الشركات 22.5%، ومشاركة مالية للحكومية نسبتها 15% من صافى الدخل بعد الضرائب، ومساهمة قدرها 0.5% للتنمية المجتمعية، والتزامات مدى الحياة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب للكوادر المحلية والشراء من موردين محليين”.
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