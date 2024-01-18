Thursday, 18 January 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنتاج منجم السكرى للذهب يرتفع 2% خلال 2023

1/18/2024 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.

وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.

موضوعات متعلقة وكيل ((هاباج لويد)) فى مصر: لا نبحر لإسرائيل.. والعودة بضمانات دولية أصبحت غير واضحة ((إم أو تى)) تطرح 53 ألف متر للشراكة مع القطاع الخاص ((أوشن إكسبريس)) تقدم عطاء إنشاء ميناء برج العرب الجاف الشهر المقبل

وذكرت الشركة، فى بيان، أنها أنفقت 7 ملايين دولار على أعمال التنقيب والاستكشافات فى مصر، وخصصت 9 ملايين دولار لأعمال الاستكشافات فى الصحراء الشرقية خلال العام الجارى.

وكشفت سنتامين استهدافها إنتاج ما بين 450 و470 ألف أوقية خلال العام الجارى.

“سنتامين” تتبنى خطة لزيادة عمر منجم السكرى

وتوقعت شركة سنتامين حصولها على موافقة نهائية من البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2024.

وقال الشركة إنها حصلت على موافقة مبدئية على اتفاقية للاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية، كإطار استثمارى سيتم تطبيقه على الاكتشافات التجارية داخل ثلاث كتل استكشافية للشركة.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح تراخيص لشركة سنتامين لمدة 30 عامًا، تشمل:“رسوم حكومية قدرها 5% على إيرادات الصهر، ومعدل ضريبة الشركات 22.5%، ومشاركة مالية للحكومية نسبتها 15% من صافى الدخل بعد الضرائب، ومساهمة قدرها 0.5% للتنمية المجتمعية، والتزامات مدى الحياة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب للكوادر المحلية والشراء من موردين محليين”.

MENAFN18012024000202011048ID1107736859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث