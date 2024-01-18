إنتاج منجم السكرى للذهب يرتفع 2% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج منجم السكرى المصرى المملوك لشركة سنتامين الكندية نحو 2% ليصل إلى 450 ألف أوقية خلال العام الماضى مقابل نحو 441 ألف أوقية فى 2022.

وزاد إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 17% على أساس سنوى ليصل إلى 128.13 ألف أوقية.

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وذكرت الشركة، فى بيان، أنها أنفقت 7 ملايين دولار على أعمال التنقيب والاستكشافات فى مصر، وخصصت 9 ملايين دولار لأعمال الاستكشافات فى الصحراء الشرقية خلال العام الجارى.

وكشفت سنتامين استهدافها إنتاج ما بين 450 و470 ألف أوقية خلال العام الجارى.

وتوقعت شركة سنتامين حصولها على موافقة نهائية من البرلمان على اتفاقية الاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2024.

وقال الشركة إنها حصلت على موافقة مبدئية على اتفاقية للاستغلال التعدينى مع الحكومة المصرية، كإطار استثمارى سيتم تطبيقه على الاكتشافات التجارية داخل ثلاث كتل استكشافية للشركة.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية منح تراخيص لشركة سنتامين لمدة 30 عامًا، تشمل:“رسوم حكومية قدرها 5% على إيرادات الصهر، ومعدل ضريبة الشركات 22.5%، ومشاركة مالية للحكومية نسبتها 15% من صافى الدخل بعد الضرائب، ومساهمة قدرها 0.5% للتنمية المجتمعية، والتزامات مدى الحياة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب للكوادر المحلية والشراء من موردين محليين”.