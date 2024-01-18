((إم أو تى)) تطرح 53 ألف متر للشراكة مع القطاع الخاص

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة السكة الحديد لطرح 53.4 ألف متر مربع للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة بتعزيز إيرادات الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها ((البورصة))، تعتزم ((إم أو تى)) طرح مزايدات لاستغلال 5 قطع أراضٍ بمحافظات مختلفة وتشمل القائمة قطعتى أرض فى تقاطع محور ديروط مع الطريق الزراعى القاهرة / أسيوط الأولى بمساحة 32.7 ألف متر مربع والأخرى على مساحة 7300 متر مربع.

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وتضم القائمة قطعتى أرض أسفل كوبرى محور ديروط بتقاطع طراد النيل بمساحة 5300 متر مربع والأخرى بمساحة 5400 متر مربع، بالإضافة إلى قطعة أرض أسفل كوبرى محور ديروط غرب النيل بمساحة 2700 متر مربع.

وفى سياق متصل، تعتزم ((إم أو تى)) طرح مزايدتين لاستغلال نحو 19 باكية أسفل كوبرى أسيوط بمساحة إجمالية تبلغ 14.4 ألف متر مربع، وتعول وزارة النقل على أصولها من الأراضى فى انتشال مرفق السكة الحديد من دائرة الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة، والقدرة على سداد العجز السنوى بين المصروفات والإيرادات.

وتخطط الوزارة لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.