((إم أو تى)) تطرح 53 ألف متر للشراكة مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة ((إم أو تى)) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة السكة الحديد لطرح 53.4 ألف متر مربع للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة بتعزيز إيرادات الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها ((البورصة))، تعتزم ((إم أو تى)) طرح مزايدات لاستغلال 5 قطع أراضٍ بمحافظات مختلفة وتشمل القائمة قطعتى أرض فى تقاطع محور ديروط مع الطريق الزراعى القاهرة / أسيوط الأولى بمساحة 32.7 ألف متر مربع والأخرى على مساحة 7300 متر مربع.
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وتضم القائمة قطعتى أرض أسفل كوبرى محور ديروط بتقاطع طراد النيل بمساحة 5300 متر مربع والأخرى بمساحة 5400 متر مربع، بالإضافة إلى قطعة أرض أسفل كوبرى محور ديروط غرب النيل بمساحة 2700 متر مربع.
وفى سياق متصل، تعتزم ((إم أو تى)) طرح مزايدتين لاستغلال نحو 19 باكية أسفل كوبرى أسيوط بمساحة إجمالية تبلغ 14.4 ألف متر مربع، وتعول وزارة النقل على أصولها من الأراضى فى انتشال مرفق السكة الحديد من دائرة الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة، والقدرة على سداد العجز السنوى بين المصروفات والإيرادات.
وتخطط الوزارة لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.
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