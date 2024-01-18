رئيسة المفوضية الأوروبية: واثقة من موافقة دول التكتل على المساعدات الأوكرانية

MENAFN - Al-Borsa News) عبرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن ثقتها في أن الدول الأعضاء السبع والعشرين ستوافق على تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا للوفاء بوعدها لها رغم معارضة المجر.

وتعارض المجر اقتراحا بمنح أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مما يزيد احتمالات قيام الدول الست والعشرين الأخرى بإرسال مساعدات مالية منفصلة لأوكرانيا من خلال اتفاقات ثنائية.

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لكن فون دير لاين قالت للبرلمان الأوروبي“أنا واثقة من أننا سنتوصل إلى حل توافق عليه الدول السبع والعشرون”.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على بدء محادثات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن المجر استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تقديم مساعدات مالية إلى كييف.

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول فبراير شباط لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية لكييف، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي في حربها مع روسيا.





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