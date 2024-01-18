Thursday, 18 January 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة المفوضية الأوروبية: واثقة من موافقة دول التكتل على المساعدات الأوكرانية

1/18/2024 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عبرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن ثقتها في أن الدول الأعضاء السبع والعشرين ستوافق على تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا للوفاء بوعدها لها رغم معارضة المجر.

وتعارض المجر اقتراحا بمنح أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مما يزيد احتمالات قيام الدول الست والعشرين الأخرى بإرسال مساعدات مالية منفصلة لأوكرانيا من خلال اتفاقات ثنائية.

موضوعات متعلقة شانغهاي هايتونج تصدر أكثر من مليون سيارة خلال العام الماضي التجارة الخارجية لمدينة شنتشن الصينية تسجل نموًا بنحو 6% في 2023 الصين تطلق طريقًا مباشرًا عبر ميناء تيانجين لواردات الكرز التشيلي

لكن فون دير لاين قالت للبرلمان الأوروبي“أنا واثقة من أننا سنتوصل إلى حل توافق عليه الدول السبع والعشرون”.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على بدء محادثات بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لكن المجر استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تقديم مساعدات مالية إلى كييف.

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول فبراير شباط لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية لكييف، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي في حربها مع روسيا.


المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107736857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث