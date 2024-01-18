وكيل ((هاباج لويد)) فى مصر: لا نبحر لإسرائيل.. والعودة بضمانات دولية أصبحت غير واضحة

أعلنت شركة ((هاباج لويد)) الألمانية، خامس أكبر خط ملاحى لسفن الحاويات على مستوى العالم، أنها ستواصل تحويل مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر ، وستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية فى ظل هجمات الحوثيين عند باب المندب جنوب البحر الأحمر.

وقالت الشركة، إن الوضع لا يزال خطيراً فى منطقة الإبحار عبر البحر الأحمر؛ بسبب الأوضاع السياسية فى المنطقة، وما زالت تقيم الأمر بصورة يومية، وستتخذ العديد من القرارات التى تصب فى صالح العمل.

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من جانبه، قال المهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة شركة ميدليفنت للملاحة، وكيل خط هاباج لويد الألمانى فى مصر، إن الشركة قررت الإعلان عن قراراتها الخاصة بعملية الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك بعد العديد من المناقشات، خاصة أن عمليات الاستهداف التى نالت من الشركة لم تكن فى محلها.

وأضاف ((السماك)) لـ((البورصة))، أن الخط الملاحى هاباج لويد لا يبحر على الإطلاق للموانئ الإسرائيلية، فكان لابد من توقف تلك الهجمات العشوائية على الشركة، مؤكداً أن تلك الهجمات تسببت فى تحويل مسار نحو 30 سفينة منذ يناير الجارى لطريق رأس الرجاء الصالح، ما ضاعف تكاليف التشغيل خلال الشهر الواحد بنحو 40 مليون دولار.

وتعرضت إحدى سفن الشركة لهجوم بالقرب من اليمن، منتصف الشهر الماضى.

وأوضح أن حسم قرار الاستمرار فى تعليق العمليات لحين تحسن الأوضاع السياسية، أو اتخاذ القرار المناسب بالعودة للإبحار مرة أخرى مع تحمل المخاطر لم يتضح بعد، خاصة أن التحالف الأمريكى لم ينجح فى تحقيق هدفه بمنع المخاطر بشكل تام ضد أى هجمات على البضائع المحملة على السفن، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تسببت فى ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين ارتفاعاً حاداً.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات على الصعيد السياسى تؤدى لنتيجة إيجابية وعودة حركة السفن مرة أخرى.

وقال إن تكاليف الشحن ارتفعت بنسبة تصل لـ250%؛ بسبب هجمات البحر الأحمر، مؤكداً أن التعطيل المستمر قد يؤدى لارتفاع التضخم على مستوى العالم؛ حيث ارتفعت رسوم نقل الحاوية الـ40 قدماً من الصين لأوروبا حوالى 4 آلاف دولار للحاوية الواحدة.

وأضاف أنه رغم ارتفاع الأسعار فإنها لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية الناجمة عن الجائحة فى عام 2021، والتى بلغت 14 ألف دولار لكل حاوية المتجهة من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط، كما سجلت 22 ألف دولار من آسيا إلى الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية.

ولفت إلى أن الخطوط الملاحية تضررت بدرجة كبيرة من زيادة مدة النقل والإبحار نتيجة المرور حول رأس الرجاء الصالح كممر بديل والذى أسهم فى زيادة استهلاك الوقود.

وأوضح أن المخاطر المادية والبشرية كبيرة، من حيث تضرر وانخفاض حركة البضائع الواردة والصادرة، بالإضافة إلى مخاطر تضرر الأصول؛ حيث تقدر قيمة سفينة الحاويات ما بين مائة ومائتى مليون دولار والبضائع عليها أكثر من مليار دولار، بخلاف الخطر على الأرواح للربابنة والبحارة وأطقم السفن.

وذكر أنه لا يوجد خط ملاحى يريد المجازفة وتعريض كل ذلك للخطر، وخلق كارثة بحرية من تلوث وغيره نتيجة غرق إحدى السفن، موضحاً أن استمرار الأزمة يزيد التضخم العالمى ويضع الاقتصادات العالمية تحت ضغط متزايد.

وأعلن الخط الملاحى هاباج لويد أنه قرر عدم فرض المزيد من الرسوم على العملاء نتيجة إعادة توجيه سفنها بعيداً عن قناة السويس للإبحار حول رأس الرجاء الصالح، وأكد ((السماك))، أن ذلك فى يأتى فى إطار الحفاظ على الثقة والمصداقية مع العملاء.

وتحاول ((هاباج لويد))، شأنها شأن منافساتها، تجنب الملاحة فى البحر الأحمر منذ شرعت جماعة الحوثى اليمنية فى استهداف السفن التجارية، ما عطل التجارة العالمية.

وأعلنت الخطوط الملاحية مثل ((ميرسك)) و((سى إم إيه – سى جى إم – وان اليابانى)) تحويل رحلاتها مؤقتاً عن قناة السويس. من جانبه، قال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وتعليق بعض الشركات عبورها من القناة أمر مؤقت.

أكد أن الهيئة تواصل جهودها للتواصل مع جميع العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية.