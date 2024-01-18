صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من تغذية توقعات خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت“جيتا جوبيناث” النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي من أن البنوك المركزية بحاجة للتحرك بشكل حذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لأن توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم مرة أخرى.
وأشارت“جوبيناث” في لقاء مع صحيفة“فاينانشيال تايمز” في دافوس بسويسرا اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع انخفاض التضخم بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهذا يرجع إلى تشديد ظروف سوق العمل، وتسارع تضخم أسعار الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى حول العالم.
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وأضافت:“المهمة لم تنته بعد، يجب على البنوك المركزية التحرك بحذر”، موضحة أنه بمجرد بدء خفض أسعار الفائدة، فذلك سوف يعزز توقعات إجراء مزيد من التخفيضات، وقد ينتهي المطاف بالمصارف المركزية إلى خفض الفائدة بدرجة أكبر، والتسبب في حدوث نتائج عكسية.
وأوضحت أنه بناء على البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام، وليس خلال النصف الأول، وأنه لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية“إضافة مزيد من الوقود إلى الوضع” من خلال تغذية التكهنات حول خفض الفائدة.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107736855
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