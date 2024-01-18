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صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من تغذية توقعات خفض الفائدة

1/18/2024 4:25:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت“جيتا جوبيناث” النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي من أن البنوك المركزية بحاجة للتحرك بشكل حذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لأن توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم مرة أخرى.

وأشارت“جوبيناث” في لقاء مع صحيفة“فاينانشيال تايمز” في دافوس بسويسرا اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع انخفاض التضخم بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهذا يرجع إلى تشديد ظروف سوق العمل، وتسارع تضخم أسعار الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى حول العالم.

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وأضافت:“المهمة لم تنته بعد، يجب على البنوك المركزية التحرك بحذر”، موضحة أنه بمجرد بدء خفض أسعار الفائدة، فذلك سوف يعزز توقعات إجراء مزيد من التخفيضات، وقد ينتهي المطاف بالمصارف المركزية إلى خفض الفائدة بدرجة أكبر، والتسبب في حدوث نتائج عكسية.

وأوضحت أنه بناء على البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام، وليس خلال النصف الأول، وأنه لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية“إضافة مزيد من الوقود إلى الوضع” من خلال تغذية التكهنات حول خفض الفائدة.


المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107736855

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