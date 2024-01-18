جولدمان: زيادة عرض الديون سترفع عوائد الأسواق العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت مجموعة“جولدمان ساكس” ارتفاع عوائد الديون حول العالم، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاقتراض من جانب الحكومات وجهود البنوك المركزية لخفض ميزانياتها العمومية.

في تقرير نشر أمس الأربعاء، كتب بيل زو، نائب رئيس“جولدمان ساكس” لاستراتيجية أسعار الفائدة، أن تحليلاً لأسواق السندات في الدول المتقدمة باستثناء اليابان يظهر أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي قد يترتب عليها زيادة في عوائد الديون متوسطة الأجل بمقدار نقطتي أساس على الأقل في العقد الحالي. وتستبعد نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أي سندات حكومية في حوزة البنك المركزي.

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شهدت أسواق السندات في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تراجعاً سريعاً سببه الرئيسي أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق من وفرة العرض من أوراق الديون آنذاك. ويطارد الأسواق الآن الخوف من تكرار ذلك حتى مع ارتفاع الديون في بداية عام 2024. وقد تكتشف الحكومات أن رفع العوائد على الديون أصبح ضرورياً لجذب مزيد من المستثمرين بعد توقف معظم البنوك المركزية عن سياسة شراء السندات من الأسواق لتنشيط نمو الاقتصاد.

توقع زو في تقريره“أن يستمر ارتفاع مستوى العجز المالي مع زيادة إصدارات الدين العام في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام وما بعده”. ورجح سيناريو“رفع أسعار الفائدة متوسطة الأجل في الولايات المتحدة بنحو 55 إلى 65 نقطة أساس على مدى الأعوام العشرة المقبلة”.

تستند هذه التقديرات إلى توقع زيادة حساسية عوائد الديون إزاء كمية المعروض منها خلال السنوات المقبلة وسط تدهور معدلات الادخار على مستوى العالم. أضافت المذكرة أن كل نقطة مئوية زيادة في الديون ترفع نسبة العائد بنحو 1 إلى 1.5 نقطة أساس في الوقت الحالي، مرجحة أن تعود تلك النسبة إلى مستوى 2 إلى 2.5 نقطة أساس الذي شهدته أسواق الدين في منتصف عام 2000.





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