البورصة ترتفع في المستهل بتداولات 92 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي شراء من الأجانب بقيمة 0.5 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 26812 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 6312 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8960 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 32686 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 91.5 مليون جنيه، من خلال تداول 14 مليون سهم، بتنفيذ 5 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 156 شركة مقيدة، ارتفع منها 35 سهمًا، وتراجع 12 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 109 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.88 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 0.3 مليون جنيه، و0.2 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 0.5 مليون جنيه.
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