البورصة ترتفع في المستهل بتداولات 92 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي شراء من الأجانب بقيمة 0.5 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 26812 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 6312 نقطة.

موضوعاتعمومية“الدلتا للتأمين” تُقر زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه البورصة السلعية تعمل على وضع قواعد التداول بعد إتمام العضوية “EGX30” يتماسك أعلى 26 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالى

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8960 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 32686 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 91.5 مليون جنيه، من خلال تداول 14 مليون سهم، بتنفيذ 5 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 156 شركة مقيدة، ارتفع منها 35 سهمًا، وتراجع 12 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 109 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.88 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 0.3 مليون جنيه، و0.2 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 0.5 مليون جنيه.