تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن مراجعة للتطورات الاقتصادية، وخيارات السياسة النقدية، وملخص لمناقشات وقرارات صناع السياسة النقدية في الآونة الأخيرة.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 468 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع المرافق 0.65%.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7437 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 16436 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.32% إلى 7342 نقطة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة“رويترز” لآراء 85 خبيراً اقتصادياً هذا الشهر، وصدرت نتائجه اليوم، أن المستثمرين يتوقعون خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام، مع إجراء أول تخفيض في أبريل القادم، وهذا رغم معارضة عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف للتكهنات حول خفض الفائدة في تصريحاتهم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويرى جميع المشاركين في الاستطلاع أن المركزي الأوروبي سوف يثبت الفائدة عند 4% في اجتماع الخامس والعشرين من يناير، في حين دعا أكثر من 70% منهم إلى خفض الفائدة قبل حلول شهر يوليو، ارتفاعاً من 57% في استطلاع ديسمبر.
وتترقب الأسواق الأوروبية اليوم، صدور محضر الاجتماع الاخير للمركزي الأوروبي والذي ثبًت الفائدة خلاله، فضلاً عن بيانات ميزان المعاملات الجارية، وكلمة“كريستين لاجارد” في جلسة نقاشية حول توحيد الأسواق الأوروبية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107736852
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