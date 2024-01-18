تباين الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن مراجعة للتطورات الاقتصادية، وخيارات السياسة النقدية، وملخص لمناقشات وقرارات صناع السياسة النقدية في الآونة الأخيرة.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.13% إلى 468 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم قطاع المرافق 0.65%.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.12% إلى 7437 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 16436 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.32% إلى 7342 نقطة.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة“رويترز” لآراء 85 خبيراً اقتصادياً هذا الشهر، وصدرت نتائجه اليوم، أن المستثمرين يتوقعون خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام، مع إجراء أول تخفيض في أبريل القادم، وهذا رغم معارضة عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف للتكهنات حول خفض الفائدة في تصريحاتهم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويرى جميع المشاركين في الاستطلاع أن المركزي الأوروبي سوف يثبت الفائدة عند 4% في اجتماع الخامس والعشرين من يناير، في حين دعا أكثر من 70% منهم إلى خفض الفائدة قبل حلول شهر يوليو، ارتفاعاً من 57% في استطلاع ديسمبر.

وتترقب الأسواق الأوروبية اليوم، صدور محضر الاجتماع الاخير للمركزي الأوروبي والذي ثبًت الفائدة خلاله، فضلاً عن بيانات ميزان المعاملات الجارية، وكلمة“كريستين لاجارد” في جلسة نقاشية حول توحيد الأسواق الأوروبية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.





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