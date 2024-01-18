عمومية الدلتا للتأمين تُقر زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه.

وتبلغ الزيادة 75 مليون جنيه من خلال أسهم مجانية مقسمة على 18.75 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيه.

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وتمول الزيادة بالشكل الآتي، 7.1 مليون جنيه من احتياطي الطورائ، و400 ألف جنيه من الاحتياطي العام، و19.26 مليون جنيه من الاحتياطي الخاص، و1.01 مليون جنيه من احتياطي الرأسمالي، و1.353 مليون جنيه من احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، و45.86 مليون جنيه من أرباح العام وفقًا لقوائم يونيو 2023.

وارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين، بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 175.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 133.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 233.4 مليون جنيه، مقابل 171.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين، تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام المالي الماضي ليصبح نصيب التوزيع النقدي للمساهمين 8 مليون جنيه بكوبون قدره 80 قرشًا للسهم.

وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية بقيمة 20 قرشًا للسهم والثاني بقيمة 60 قرشًا بنهاية شهر يناير 2024.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال المرخص به للشركة من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وقررت كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي متضمنة توزيعات العام المالي الماضي بواقع 0.1875 سهم لكل سهم.

ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5% خلال العام المالي الماضي، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت الإيرادات خلال العام المالي الماضي لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وكانت كشفت شركة“الدلتا للتأمين” عن استمرار هانى يوسف مرسى عزام كممثل عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بمجلس الادارة.