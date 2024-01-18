عمومية الدلتا للتأمين تُقر زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه.
وتبلغ الزيادة 75 مليون جنيه من خلال أسهم مجانية مقسمة على 18.75 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيه.
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وتمول الزيادة بالشكل الآتي، 7.1 مليون جنيه من احتياطي الطورائ، و400 ألف جنيه من الاحتياطي العام، و19.26 مليون جنيه من الاحتياطي الخاص، و1.01 مليون جنيه من احتياطي الرأسمالي، و1.353 مليون جنيه من احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، و45.86 مليون جنيه من أرباح العام وفقًا لقوائم يونيو 2023.
وارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين، بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 175.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 133.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 233.4 مليون جنيه، مقابل 171.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للتأمين، تعديل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام المالي الماضي ليصبح نصيب التوزيع النقدي للمساهمين 8 مليون جنيه بكوبون قدره 80 قرشًا للسهم.
وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية بقيمة 20 قرشًا للسهم والثاني بقيمة 60 قرشًا بنهاية شهر يناير 2024.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال المرخص به للشركة من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وقررت كذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي متضمنة توزيعات العام المالي الماضي بواقع 0.1875 سهم لكل سهم.
ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5% خلال العام المالي الماضي، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت الإيرادات خلال العام المالي الماضي لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وكانت كشفت شركة“الدلتا للتأمين” عن استمرار هانى يوسف مرسى عزام كممثل عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بمجلس الادارة.
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