التجارة الخارجية لـلياونينج الصينية تسجل نحو 108 مليارات دولار بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حجم التجارة الخارجية من البضائع لمقاطعة لياونينج الصينية، 0.77 تريليون يوان (107.6 مليار دولار) في العام الماضي.

وبلغ حجم واردات وصادرات المقاطعة من البضائع 412.4 مليار يوان، و353.6 مليار يوان على التوالي.

موضوعاتشانغهاي هايتونج تصدر أكثر من مليون سيارة خلال العام الماضي التجارة الخارجية لمدينة شنتشن الصينية تسجل نموًا بنحو 6% في 2023 الصين تطلق طريقًا مباشرًا عبر ميناء تيانجين لواردات الكرز التشيلي

وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمقاطعة في عام 2023، حيث شهدت المقاطعة زيادة في الواردات والصادرات مع الأسواق الناشئة.

وفي عام 2023، استوردت لياونينج منتجات للطاقة بقيمة 122 مليار يوان، ما يمثل 29.6% من إجمالي قيمة الواردات للمقاطعة في الفترة المذكورة.

وفي العام الماضي، بلغت واردات لياونينغ من المنتجات الميكانيكية والكهربائية 114.7 مليار يوان.