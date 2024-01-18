التجارة الخارجية لـلياونينج الصينية تسجل نحو 108 مليارات دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حجم التجارة الخارجية من البضائع لمقاطعة لياونينج الصينية، 0.77 تريليون يوان (107.6 مليار دولار) في العام الماضي.
وبلغ حجم واردات وصادرات المقاطعة من البضائع 412.4 مليار يوان، و353.6 مليار يوان على التوالي.
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وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمقاطعة في عام 2023، حيث شهدت المقاطعة زيادة في الواردات والصادرات مع الأسواق الناشئة.
وفي عام 2023، استوردت لياونينج منتجات للطاقة بقيمة 122 مليار يوان، ما يمثل 29.6% من إجمالي قيمة الواردات للمقاطعة في الفترة المذكورة.
وفي العام الماضي، بلغت واردات لياونينغ من المنتجات الميكانيكية والكهربائية 114.7 مليار يوان.
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