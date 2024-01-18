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التجارة الخارجية لـلياونينج الصينية تسجل نحو 108 مليارات دولار بـ2023

1/18/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت حجم التجارة الخارجية من البضائع لمقاطعة لياونينج الصينية، 0.77 تريليون يوان (107.6 مليار دولار) في العام الماضي.

وبلغ حجم واردات وصادرات المقاطعة من البضائع 412.4 مليار يوان، و353.6 مليار يوان على التوالي.

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وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمقاطعة في عام 2023، حيث شهدت المقاطعة زيادة في الواردات والصادرات مع الأسواق الناشئة.

وفي عام 2023، استوردت لياونينج منتجات للطاقة بقيمة 122 مليار يوان، ما يمثل 29.6% من إجمالي قيمة الواردات للمقاطعة في الفترة المذكورة.

وفي العام الماضي، بلغت واردات لياونينغ من المنتجات الميكانيكية والكهربائية 114.7 مليار يوان.

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