الصين تقدم تخفيضات ضريبية بـ309 مليارات دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن الصين عززت جهودها المبذولة لتخفيض الضرائب والرسوم للأعمال خلال العام الماضي لتعزيز حيوية السوق.

وقال راو لي شين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للضرائب، إن استردادات الضريبة المنفذة حديثاً، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتأجيل دفعها، بلغت 2.2 تريليون يوان (نحو 309.1 مليار دولار) في عام 2023.

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وأضاف أن الإجراءات ساعدت بشكل فعّال في استقرار التوقعات وتحسين ثقة السوق وحيويته، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتسهيل الخدمات للاقتصاد الخاص، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.