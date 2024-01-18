الصين تقدم تخفيضات ضريبية بـ309 مليارات دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن الصين عززت جهودها المبذولة لتخفيض الضرائب والرسوم للأعمال خلال العام الماضي لتعزيز حيوية السوق.
وقال راو لي شين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للضرائب، إن استردادات الضريبة المنفذة حديثاً، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتأجيل دفعها، بلغت 2.2 تريليون يوان (نحو 309.1 مليار دولار) في عام 2023.
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وأضاف أن الإجراءات ساعدت بشكل فعّال في استقرار التوقعات وتحسين ثقة السوق وحيويته، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتسهيل الخدمات للاقتصاد الخاص، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
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