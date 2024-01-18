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مؤسسة بيل جيتس الخيرية تُقر أكبر ميزانية سنوية لها على الإطلاق

1/18/2024 4:25:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت مؤسسة“بيل وميليندا جيتس” الخيرية هذا الأسبوع، أكبر ميزانية سنوية لها على الإطلاق، بهدف المساعدة في سد فجوة مساعدات البرامج الصحية في الدول الأكثر فقراً حول العالم.

وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الإثنين الماضي، إن مجلس الأمناء وافق على موازنة عام 2024 البالغة قيمتها 8.6 مليار دولار في الثالث عشر من الشهر الجاري، بزيادة 4% عن موازنة العام السابق، وزيادة قدرها ملياري دولار عن موازنة 2021.

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وأوضح البيان أن هذه الزيادة في الإنفاق المخطط له ترجع إلى انخفاض المساهمات العالمية المقدمة للقطاعات الصحية في الدول الأقل دخلاً، وأن المساعدات الموجهة لدول جنوب الصحراء الإفريقية انخفضت بنحو 8% في عام 2022 بينما تواجه هذه البلدان احتياجات متزايدة، وانخفاضاً في موازناتها بسبب الديون والضغوط المالية الأخرى.

والتزمت مؤسسة“بيل وميليندا جيتس” بزيادة إنفاقها السنوي إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وأشارت إلى أن نسبة من التمويلات الإضافية سوف توجه نحو تعزيز الابتكارات الصحية حول العالم مع انخفاض موازنات القطاع الصحي بشكل عام.


المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107736848

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