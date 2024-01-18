مؤسسة بيل جيتس الخيرية تُقر أكبر ميزانية سنوية لها على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت مؤسسة“بيل وميليندا جيتس” الخيرية هذا الأسبوع، أكبر ميزانية سنوية لها على الإطلاق، بهدف المساعدة في سد فجوة مساعدات البرامج الصحية في الدول الأكثر فقراً حول العالم.
وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الإثنين الماضي، إن مجلس الأمناء وافق على موازنة عام 2024 البالغة قيمتها 8.6 مليار دولار في الثالث عشر من الشهر الجاري، بزيادة 4% عن موازنة العام السابق، وزيادة قدرها ملياري دولار عن موازنة 2021.
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وأوضح البيان أن هذه الزيادة في الإنفاق المخطط له ترجع إلى انخفاض المساهمات العالمية المقدمة للقطاعات الصحية في الدول الأقل دخلاً، وأن المساعدات الموجهة لدول جنوب الصحراء الإفريقية انخفضت بنحو 8% في عام 2022 بينما تواجه هذه البلدان احتياجات متزايدة، وانخفاضاً في موازناتها بسبب الديون والضغوط المالية الأخرى.
والتزمت مؤسسة“بيل وميليندا جيتس” بزيادة إنفاقها السنوي إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وأشارت إلى أن نسبة من التمويلات الإضافية سوف توجه نحو تعزيز الابتكارات الصحية حول العالم مع انخفاض موازنات القطاع الصحي بشكل عام.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107736848
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